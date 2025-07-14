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Головна Харків На Харківщині чутно вибухи — деталі

На Харківщині чутно вибухи — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 22:14
Обстріл Чугуєва 14 липня - що відомо
Дим після вибухів. Фото ілюстративне: кадр з відео

У понеділок, 14 липня, російські війська обстріляли Харківську область. Вибухи пролунали у місті Чугуїв.

Про це повідомляють Новини.LIVE Харків.

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"У Чугуєві лунають вибухи!" — говориться у повідомленні.

До цього Повітряні Сили ЗСУ заявили, що ворожий БпЛА рухається у напрямку міста. Після цього дрон взяв західний курс на Харківщині.

На Харківщині чутно вибухи — деталі - фото 1
Пост Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 22:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.

На Харківщині чутно вибухи — деталі - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні ж ввечері, 14 липня, вибухи пролунали і на Дніпропетровщині

А до цього ворожі дрони завдали удару по Чернігову. Поблизу міста зафіксували падіння двох ударних БпЛА.

вибух Харківська область обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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