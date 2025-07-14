Обстріл Чугуєва 14 липня - що відомо

На Харківщині чутно вибухи — деталі
Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 22:14
Дим після вибухів. Фото ілюстративне: кадр з відео
У понеділок, 14 липня, російські війська обстріляли Харківську область. Вибухи пролунали у місті Чугуїв.
Про це повідомляють Новини.LIVE Харків.
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Що відомо про обстріли Чугуєва
"У Чугуєві лунають вибухи!" — говориться у повідомленні.
До цього Повітряні Сили ЗСУ заявили, що ворожий БпЛА рухається у напрямку міста. Після цього дрон взяв західний курс на Харківщині.
Де оголосили тривогу
Станом на 22:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що сьогодні ж ввечері, 14 липня, вибухи пролунали і на Дніпропетровщині.
А до цього ворожі дрони завдали удару по Чернігову. Поблизу міста зафіксували падіння двох ударних БпЛА.
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