Обстрел Чугуева 14 июля - что известно

Дым после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

В понедельник, 14 июля, российские войска обстреляли Харьковскую область. Взрывы прогремели в городе Чугуев.

Об этом сообщают Новини.LIVE Харьков.

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Что известно об обстрелах Чугуева

"В Чугуеве раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.

До этого Воздушные Силы ВСУ заявили, что вражеский БПЛА движется в направлении города. После этого дрон взял западный курс на Харьковщине.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:17 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня же вечером, 14 июля, взрывы прогремели и на Днепропетровщине.

А до этого вражеские дроны нанесли удар по Чернигову. Вблизи города зафиксировали падение двух ударных БпЛА.