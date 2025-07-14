Обстрел Чугуева 14 июля - что известно

На Харьковщине слышны взрывы — детали
Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 22:14
Дым после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео
В понедельник, 14 июля, российские войска обстреляли Харьковскую область. Взрывы прогремели в городе Чугуев.
Об этом сообщают Новини.LIVE Харьков.
Реклама
Читайте также:
Что известно об обстрелах Чугуева
"В Чугуеве раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.
До этого Воздушные Силы ВСУ заявили, что вражеский БПЛА движется в направлении города. После этого дрон взял западный курс на Харьковщине.
Где объявили тревогу
По состоянию на 22:17 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что сегодня же вечером, 14 июля, взрывы прогремели и на Днепропетровщине.
А до этого вражеские дроны нанесли удар по Чернигову. Вблизи города зафиксировали падение двух ударных БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама