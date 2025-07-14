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На Харьковщине слышны взрывы — детали

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 22:14
Обстрел Чугуева 14 июля - что известно
Дым после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

В понедельник, 14 июля, российские войска обстреляли Харьковскую область. Взрывы прогремели в городе Чугуев.

Об этом сообщают Новини.LIVE Харьков.

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"В Чугуеве раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.

До этого Воздушные Силы ВСУ заявили, что вражеский БПЛА движется в направлении города. После этого дрон взял западный курс на Харьковщине.

На Харьковщине слышны взрывы — детали - фото 1
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:17 карта воздушных тревог имеет такой вид.

На Харьковщине слышны взрывы — детали - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня же вечером, 14 июля, взрывы прогремели и на Днепропетровщине.

А до этого вражеские дроны нанесли удар по Чернигову. Вблизи города зафиксировали падение двух ударных БпЛА.

взрыв Харьковская область обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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