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На Харківщині директор підприємства намагався вкрасти 1,3 млн бюджетних коштів, — БЕБ

31 травня 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Харківщині директор підприємства намагався вкрасти 1,3 млн бюджетних коштів, — БЕБ
Співробітники БЕБ на підприємстві. Фото: пресслужба Бюро економічної безпеки
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Харківській області директор одного із підприємств намагався через махінації із відшкодуванням податку на додану вартість вкрасти бюджетні кошти. Сума, яку, за інформацією БЕБ, хотів привласнити бізнесмен, перевищує 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області спіймали директора одного із підприємств Харківської області на незаконній діяльності.

Він намагався заволодіти бюджетними коштами на суму 1,3 млн грн.

Деталі схеми

Як з’ясувало слідство, керівник юрособи, яке спеціалізується на переробці зерна та виробництві хлібопродуктів, двічі зазначив суму ПДВ, яка підлягала відшкодуванню із бюджету.

"Такі дії призвели до завищення суми бюджетного відшкодування на наступний звітний період. Реалізацію готової продукції суб’єкт господарювання здійснював за готівку та без відображення в податковій звітності", — наголосили у Бюро економічної безпеки.

Обшуки і готівка

Під час обшуків на підприємстві детективи БЕБ якраз і вилучили готівкові кошти, на загальну суму 2,2 млн грн.

Вилучена під час обшуку готівка
Вилучена під час обшуку готівка
Фото: БЕБ

А директору уже оголосили підозру у замаху на заволодіння державними коштами і зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, у квітні детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які займалися незаконним зберіганням та реалізацією електронних пристроїв для куріння.

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