В Харьковской области директор предприятия пытался украсть 1,3 млн бюджетных средств, — БЕБ

Сотрудники БЭБ на предприятии. Фото: пресс-служба Бюро экономической безопасности

В Харьковской области директор одного из предприятий пытался с помощью махинаций с возмещением налога на добавленную стоимость украсть бюджетные средства. Сумма, которую, по информации БЭБ, хотел присвоить бизнесмен, превышает 1 млн грн.

Об этом сообщает прессслужба Бюро экономической безопасности.

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Попытка украсть государственные деньги

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Полтавской области поймали директора одного из предприятий Харьковской области на незаконной деятельности.

Он пытался завладеть бюджетными средствами на сумму 1,3 млн грн.

Детали схемы

Как выяснило следствие, руководитель юрлица, специализирующегося на переработке зерна и производстве хлебопродуктов, дважды указал сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета.

"Такие действия привели к завышению суммы бюджетного возмещения на следующий отчетный период. Реализацию готовой продукции предприятие осуществляло за наличные деньги и без отражения в налоговой отчетности", — подчеркнули в Бюро экономической безопасности.

Обыски и наличные деньги

Во время обысков на предприятии детективы БЭБ как раз и изъяли наличные денежные средства, на общую сумму 2,2 млн грн.

Изъятые во время обыска наличные деньги

Фото: БЕБ

А директору уже объявили подозрение в покушении на завладение государственными средствами и злоупотреблении служебным положением.

Напомним, в апреле детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые занимались незаконным хранением и реализацией электронных устройств для курения.