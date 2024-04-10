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На Харківщині дітям загиблих бійців платитимуть щомісячну допомогу

10 квітня 2024 19:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині дітям загиблих бійців платитимуть щомісячну допомогу — Синєгубов
Жінка з дитиною. Ілюстроване фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, під час сесії Харківської обласної ради, були затверджені важливі соціальні ініціативи щодо підтримки сімей загиблих воїнів та осіб, які були позбавлені волі через агресію РФ. Також обговорили виплати для дітей військових.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Депутати підтримали ініціативу щодо надання одноразової грошової допомоги у розмірі 50 тисяч гривень тим жителям області, які стали жертвами агресії з боку Росії та були позбавлені волі.

Особливу увагу було приділено дітям загиблих бійців. Відтепер вони отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень до досягнення повноліття. 

Крім того, родини загиблих бійців із населених пунктів у районах Харківської області, крім міста Харкова, також можуть розраховувати на допомогу у формі знижки на комунальні послуги до 50%. Це дозволить зменшити фінансове навантаження на сім'ї, які пережили велику втрату через війну.

На Харківщині дітям загиблих бійців платитимуть щомісячну допомогу — Синєгубов - фото 1
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, у додатку "Дія" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Наразі приймають заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

Ми також писали, як переоформити автомобіль за допомогою "Дії". Перереєструвати авто у такий спосіб стало можливим з січня 2024 року. Однак досі не всі громадяни розуміють, як це зробити. 

діти
фінансова допомога
Харківська область
Олег Синєгубов
пільги
війна в Україні

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