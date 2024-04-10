В Харьковской области детям погибших бойцов будут платить ежемесячное пособие — Синегубов

Женщина с ребенком. Иллюстрированное фото: УНИАН

Сегодня, во время сессии Харьковского областного совета, были утверждены важные социальные инициативы по поддержке семей погибших воинов и лиц, лишенных свободы из-за агрессии РФ. Также обсудили выплаты для детей военных.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Выплаты для жителей Харьковщины

Депутаты поддержали инициативу о предоставлении единовременного денежного пособия в размере 50 тысяч гривен тем жителям области, которые стали жертвами агрессии со стороны России и были лишены свободы.

Особое внимание было уделено детям погибших бойцов. Теперь они будут получать ежемесячную финансовую помощь в размере 8 тысяч гривен до достижения совершеннолетия.

Кроме того, семьи погибших бойцов из населенных пунктов в районах Харьковской области кроме города Харькова также могут рассчитывать на помощь в форме скидки на коммунальные услуги до 50%. Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на семьи, пережившие большую потерю из-за войны.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

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