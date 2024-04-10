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В Харьковской области детям погибших бойцов будут платить ежемесячное пособие

10 апреля 2024 19:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области детям погибших бойцов будут платить ежемесячное пособие — Синегубов
Женщина с ребенком. Иллюстрированное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, во время сессии Харьковского областного совета, были утверждены важные социальные инициативы по поддержке семей погибших воинов и лиц, лишенных свободы из-за агрессии РФ. Также обсудили выплаты для детей военных.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Депутаты поддержали инициативу о предоставлении единовременного денежного пособия в размере 50 тысяч гривен тем жителям области, которые стали жертвами агрессии со стороны России и были лишены свободы.

Особое внимание было уделено детям погибших бойцов. Теперь они будут получать ежемесячную финансовую помощь в размере 8 тысяч гривен до достижения совершеннолетия.

Кроме того, семьи погибших бойцов из населенных пунктов в районах Харьковской области кроме города Харькова также могут рассчитывать на помощь в форме скидки на коммунальные услуги до 50%. Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на семьи, пережившие большую потерю из-за войны.

В Харьковской области детям погибших бойцов будут платить ежемесячное пособие — Синегубов - фото 1
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, в приложении "ДІЯ" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков . В настоящее время принимают заявления только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

Мы также писали, как переоформить автомобиль с помощью "Дія" . Перерегистрировать автомобиль таким образом стало возможным с января 2024 года. Однако до сих пор не все граждане понимают, как это сделать.

дети
финансовая помощь
Харьковская область
Олег Синегубов
льготы
война в Украине

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