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На Харківщині дитина загинула через вибух планшета: що відомо

8 серпня 2023 17:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині дитина загинула через вибух планшету: що відомо
Планшет, що вибухнув. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події, що призвела до смерті неповнолітньої дівчини в Богодухівському районі. Внаслідок вибуху планшета у руках дитини, вона, ймовірно, отримала смертельні травми від ураження електричним струмом.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Подробиці трагедії

7 серпня о 01:05 до поліції надійшло повідомлення про трагічний випадок у селі Павлівка Богодухівського району, де загинула 11-річна дівчина. Попередній аналіз свідчить, що дитина трагічно померла через вибух планшета, який тримала в руках.

Після отримання повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції.

"Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшета, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом", — розповідають правоохоронці. 

Тіло дитини направлено до моргу для подальшого визначення причин її смерті. Протягом розслідування на місці події були зібрані матеріали та докази, які можуть допомогти встановити всі обставини цього трагічного інциденту.

  • Планшет, що вибухнув. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Планшет, що вибухнув. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Поліція закликає громадян не користуватися телефоном або іншими гаджетами на зарядці.

"Під час заряджання телефон нагрівається. Від перегрівання він може загорітися, а користувача вдарити струмом. Якщо вам потрібно здійснити певні маніпуляції з приладом, то краще від’єднати його від мережі, а потім знову поставити на зарядку", — звертаються поліцейські. 

Нагадаємо, що на Харківщині сталася ДТП, в результаті якої загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. 

Також ми писали проте, що суд покарав директора Надвірнянського лісового господарства за смертельну дорожньо-транспортну пригоду. У січні 2022 року він збив 9-річну дівчинку та зник із місця події.

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