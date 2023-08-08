На Харьковщине ребенок погиб из-за взрыва планшета: что известно

В Харьковской области ребенок погиб из-за взрыва планшета: что известно
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического события, повлекшего смерть несовершеннолетней девушки в Богодуховском районе. В результате взрыва планшета в руках ребенка, она, вероятно, получила смертельные травмы от поражения электрическим током.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области.
Подробности трагедии
7 августа в 01:05 в полицию поступило сообщение о трагическом случае в селе Павловка Богодуховского района, где погибла 11-летняя девушка. Предварительный анализ свидетельствует, что ребенок трагически умер из-за взрыва планшета, который держал в руках.
После получения сообщения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции.
"Предварительно установлено, что девушка во время просмотра планшета, который находился на зарядке, получила смертельную травму от поражения током", — рассказывают правоохранители.
Тело ребенка направлено в морг для дальнейшего определения причин его смерти. На расследовании на месте происшествия были собраны материалы и доказательства, которые могут помочь установить все обстоятельства этого трагического инцидента.
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Взорвавшийся планшет. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Взорвавшийся планшет. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
Полиция призывает граждан не использовать телефон или другие гаджеты на зарядке.
"При зарядке телефон нагревается. От перегрева он может загореться, а пользователя ударить током. Если вам нужно совершить определенные манипуляции с прибором, то лучше отсоединить его от сети, а затем снова поставить на зарядку", — обращаются полицейские.
Напомним, что в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девушка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским.
Также мы писали о том, что суд наказал директора Надворнянского лесного хозяйства за смертельное дорожно-транспортное происшествие. В январе 2022 года он сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.