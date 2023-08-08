На Харьковщине ребенок погиб из-за взрыва планшета: что известно

Взорвавшийся планшет. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического события, повлекшего смерть несовершеннолетней девушки в Богодуховском районе. В результате взрыва планшета в руках ребенка, она, вероятно, получила смертельные травмы от поражения электрическим током.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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Подробности трагедии

7 августа в 01:05 в полицию поступило сообщение о трагическом случае в селе Павловка Богодуховского района, где погибла 11-летняя девушка. Предварительный анализ свидетельствует, что ребенок трагически умер из-за взрыва планшета, который держал в руках.

После получения сообщения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции.

"Предварительно установлено, что девушка во время просмотра планшета, который находился на зарядке, получила смертельную травму от поражения током", — рассказывают правоохранители.

Тело ребенка направлено в морг для дальнейшего определения причин его смерти. На расследовании на месте происшествия были собраны материалы и доказательства, которые могут помочь установить все обстоятельства этого трагического инцидента.

Взорвавшийся планшет. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Взорвавшийся планшет. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/2 _ 2

Полиция призывает граждан не использовать телефон или другие гаджеты на зарядке.

"При зарядке телефон нагревается. От перегрева он может загореться, а пользователя ударить током. Если вам нужно совершить определенные манипуляции с прибором, то лучше отсоединить его от сети, а затем снова поставить на зарядку", — обращаются полицейские.

Напомним, что в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девушка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским.

Также мы писали о том, что суд наказал директора Надворнянского лесного хозяйства за смертельное дорожно-транспортное происшествие. В январе 2022 года он сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.