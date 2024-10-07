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На Харківщині "дрон-дракон" ефектно знищує окупантів — кадри влучань по ворогу

7 жовтня 2024 02:13
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дрон-дракон від 3 ОШБр знищує росіян на Харківщині
Дрон-камікадзе 3 ОШБр. Фото: 3 ОШБр
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У 3-й окремій штурмовій бригаді продемонстрували майстерність свого підрозділу безпілотних систем. Зараз "дроноводи" активно знищують російських окупантів на Харківщині

Про це повідомляється у Telegram-каналі 3 ОШБр.

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Особливої уваги заслуговує так званий "дрон-дракон", що запальною сумішшю просто поливає ворожі позиції випалюючи їх з української землі.

Також українські захисники вміло використовують класичні FPV дрони-камікадзе. Цього разу здобиччю підрозділу безпілотних систем стали автоматичний міномет 2Б9 "Василёк" та такі цінні для окупантів машини-"буханки". Не обійшлось і без ураження живої сили армії РФ. 

Нагадаємо, що нова українська розробка, а саме дрон-дракон, здатен нести на борту термобаричний терміт.

Також ми писали, що минулого місяця в Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрона-дракона.

окупанти полк "Азов" дрони війна в Україні фронт 3 ОШБр

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