Дрон-дракон від 3 ОШБр знищує росіян на Харківщині

Дрон-камікадзе 3 ОШБр. Фото: 3 ОШБр

У 3-й окремій штурмовій бригаді продемонстрували майстерність свого підрозділу безпілотних систем. Зараз "дроноводи" активно знищують російських окупантів на Харківщині.

Про це повідомляється у Telegram-каналі 3 ОШБр.

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Особливої уваги заслуговує так званий "дрон-дракон", що запальною сумішшю просто поливає ворожі позиції випалюючи їх з української землі.

Також українські захисники вміло використовують класичні FPV дрони-камікадзе. Цього разу здобиччю підрозділу безпілотних систем стали автоматичний міномет 2Б9 "Василёк" та такі цінні для окупантів машини-"буханки". Не обійшлось і без ураження живої сили армії РФ.

Нагадаємо, що нова українська розробка, а саме дрон-дракон, здатен нести на борту термобаричний терміт.

Також ми писали, що минулого місяця в Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрона-дракона.