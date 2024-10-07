Дрон-дракон от 3 ОШБр уничтожает россиян в Харьковской области

На Харьковщине "дрон-дракон" эффектно уничтожает оккупантов — кадры попаданий
В 3-й отдельной штурмовой бригаде продемонстрировали мастерство своего подразделения беспилотных систем. Сейчас "дроноводы" активно уничтожают российских оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщается в Telegram-канале 3 ОШБр.
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Особого внимания заслуживает так называемый "дрон-дракон", который зажигательной смесью просто поливает вражеские позиции, выжигая их с украинской земли.
Также украинские защитники умело используют классические FPV дроны-камикадзе. На этот раз добычей подразделения беспилотных систем стали автоматический миномет 2Б9 "Василёк" и столь ценные для оккупантов машины-"буханки". Не обошлось и без поражения живой силы армии РФ.
Напомним, что новая украинская разработка, а именно дрон-дракон, способен нести на борту термобарический термит.
Также мы писали, что в прошлом месяце в Третьей штурмовой показали кадры работы нового дрона-дракона.
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