Дрон-дракон от 3 ОШБр уничтожает россиян в Харьковской области

Дрон-камикадзе 3 ОШБр. Фото: 3 ОШБр

В 3-й отдельной штурмовой бригаде продемонстрировали мастерство своего подразделения беспилотных систем. Сейчас "дроноводы" активно уничтожают российских оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале 3 ОШБр.

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Особого внимания заслуживает так называемый "дрон-дракон", который зажигательной смесью просто поливает вражеские позиции, выжигая их с украинской земли.

Также украинские защитники умело используют классические FPV дроны-камикадзе. На этот раз добычей подразделения беспилотных систем стали автоматический миномет 2Б9 "Василёк" и столь ценные для оккупантов машины-"буханки". Не обошлось и без поражения живой силы армии РФ.

Напомним, что новая украинская разработка, а именно дрон-дракон, способен нести на борту термобарический термит.

Также мы писали, что в прошлом месяце в Третьей штурмовой показали кадры работы нового дрона-дракона.