Головна Харків На Харківщині дрон РФ убив двох беззбройних цивільних і собаку

На Харківщині дрон РФ убив двох беззбройних цивільних і собаку

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 14:13
Оновлено: 14:20
Росія вбила дроном цивільних у Кругляківці і звинуватила в цьому ЗСУ
Дрон підлітає до цивільних. Фото: кадр з відео

Російські війська здійснили черговий воєнний злочин на Харківщині, влаштувавши цілеспрямований удар по цивільних під білим прапором. Відомо, що 3 листопада 2025 року у селі Кругляківка окупаційні сили РФ застосували безпілотник проти мирних мешканців, які рухалися дорогою без зброї.

Відеокадри оприлюднила 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ ЗСУ.

Читайте також:

Росія звинувачує українських військових у підриві цивільних

На оприлюднених кадрах зафіксовано момент атаки, унаслідок якої загинули двоє беззбройних людей і собака. Військовослужбовці 77-ї аеромобільної бригади звернули увагу, що в момент атаки поруч не було жодних військових позицій чи техніки.

Увага! Відео містить чутливі відеокадри 18+!

Противник свідомо зняв власний удар, аби згодом використати ці кадри у пропагандистських сюжетах та звинуватити у скоєному Збройні Сили України.

"За наявними даними, ворог сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України. Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону. Цей злочин — чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права", — повідомили військовослужбовці. 

Нагадаємо, українські війська продовжують стримувати російські сили на Куп'янському напрямку. Начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил повідомив, чи оточили окупанти ЗСУ.

Також нещодавно ГУР та Нацполіція назвали нових підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів в Бучі під час окупації у 2022 році.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
