Росія вбила дроном цивільних у Кругляківці і звинуватила в цьому ЗСУ

Дрон підлітає до цивільних. Фото: кадр з відео

Російські війська здійснили черговий воєнний злочин на Харківщині, влаштувавши цілеспрямований удар по цивільних під білим прапором. Відомо, що 3 листопада 2025 року у селі Кругляківка окупаційні сили РФ застосували безпілотник проти мирних мешканців, які рухалися дорогою без зброї.

Відеокадри оприлюднила 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ ЗСУ.

На оприлюднених кадрах зафіксовано момент атаки, унаслідок якої загинули двоє беззбройних людей і собака. Військовослужбовці 77-ї аеромобільної бригади звернули увагу, що в момент атаки поруч не було жодних військових позицій чи техніки.

Увага! Відео містить чутливі відеокадри 18+!

Противник свідомо зняв власний удар, аби згодом використати ці кадри у пропагандистських сюжетах та звинуватити у скоєному Збройні Сили України.

"За наявними даними, ворог сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України. Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону. Цей злочин — чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права", — повідомили військовослужбовці.

