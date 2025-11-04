Россия убила дроном гражданских в Кругляковке и обвинила в этом ВСУ

Дрон подлетает к гражданским. Фото: кадр из видео

Российские войска совершили очередное военное преступление на Харьковщине, устроив целенаправленный удар по гражданским под белым флагом. Известно, что 3 ноября 2025 года в селе Кругляковка оккупационные силы РФ применили беспилотник против мирных жителей, которые двигались по дороге без оружия.

Видеокадры обнародовала 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада ДШВ ВСУ.

На обнародованных кадрах зафиксирован момент атаки, в результате которой погибли двое безоружных людей и собака. Военнослужащие 77-й аэромобильной бригады обратили внимание, что в момент атаки рядом не было никаких военных позиций или техники.

Внимание! Видео содержит чувствительные видеокадры 18+!

Противник сознательно снял собственный удар, чтобы впоследствии использовать эти кадры в пропагандистских сюжетах и обвинить в содеянном Вооруженные Силы Украины.

"По имеющимся данным, враг сам снял эту атаку с целью дальнейшего распространения кадров в пропагандистских материалах и фальшивого обвинения Вооруженных Сил Украины. Этот факт свидетельствует о системной практике дезинформации и попытки переложить вину за военные преступления на нашу сторону. Это преступление — очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права", — сообщили военнослужащие.

