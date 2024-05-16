На Харківщині евакуювали ще понад 1700 людей за добу — в ОВА розповіли про ситуацію

Евакуація людей. Фото: ДСНС

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. Під прицілом ворога за минулу добу опинилися переважно житлові будинки, а також медична установа та будівля гуртожитку. Внаслідок атак 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 16 травня.

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Наслідки обстрілів Харківщини 15 травня

Так, під удари потрапили:

місто Харків: через ракетний обстріл пошкоджено 5-поверхову будівлю, вісім автівок, також вибиті вікна. Поранення отримали двоє чоловіків;

село Богуславка: через обстріл горіла господарча споруда на площі, постраждала жінка;

місто Чугуїв: росіяни влучили у господарську споруду та поранили двох жінок;

село Графське: внаслідок обстрілу поранена жінка;

місто Вовчанськ: атака, поранили одного чоловіка;

село Колісниківка: ворожий удар травмував одну жінку;

Малоданилівська селищна громада: обстріл пошкодив будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок, травмувалися чотири працівники медустанови;

Дергачівська громада: удар "Ланцета" травмував чоловіка, який працював у полі.

Крім того, за словами представника ОВА, у місті Куп'янськ через вибух боєприпасу загинув чоловік.

Бойові дії на Харківщині

Зазначається, що на Харківському напрямку з початку доби ЗСУ відбили чотири атаки противника, на Куп'янському — 20 атак.

Евакуація на Харківщині

У зв'язку з бойовими діями на півночі регіону у прифронтових населених пунктах продовжується евакуація населення. Відтак, за минулу добу у безпечні регіони вивезли ще 1 756 цивільних.

Усього евакуйовано 8 779 людей.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, є влучання й по Чугуєву.

До слова, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У Вовчанську тривають вуличні зачистки від російських військ.