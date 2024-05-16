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На Харківщині евакуювали ще понад 1700 людей за добу — в ОВА розповіли про ситуацію

16 травня 2024 10:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині евакуювали ще понад 1700 людей за добу — в ОВА розповіли про ситуацію
Евакуація людей. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. Під прицілом ворога за минулу добу опинилися переважно житлові будинки, а також медична установа та будівля гуртожитку. Внаслідок атак 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 16 травня. 

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Так, під удари потрапили:

  • місто Харків: через ракетний обстріл пошкоджено 5-поверхову будівлю, вісім автівок, також вибиті вікна. Поранення отримали двоє чоловіків;
  • село Богуславка: через обстріл горіла господарча споруда на площі, постраждала жінка;
  • місто Чугуїв: росіяни влучили у господарську споруду та поранили двох жінок;
  • село Графське: внаслідок обстрілу поранена жінка;
  • місто Вовчанськ: атака, поранили одного чоловіка;
  • село Колісниківка: ворожий удар травмував одну жінку;
  • Малоданилівська селищна громада: обстріл пошкодив будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок, травмувалися чотири працівники медустанови;
  • Дергачівська громада: удар "Ланцета" травмував чоловіка, який працював у полі.

Крім того, за словами представника ОВА, у місті Куп'янськ через вибух боєприпасу загинув чоловік. 

Бойові дії на Харківщині

Зазначається, що на Харківському напрямку з початку доби ЗСУ відбили чотири атаки противника, на Куп'янському — 20 атак. 

Евакуація на Харківщині

У зв'язку з бойовими діями на півночі регіону у прифронтових населених пунктах продовжується евакуація населення. Відтак, за минулу добу у безпечні регіони вивезли ще 1 756 цивільних. 

Усього евакуйовано 8 779 людей.

Евакуація на Харківщині
Допис Синєгубова. Фото: скриншот
Ситуація на Харківщині
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, є влучання й по Чугуєву. 

До слова, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У Вовчанську тривають вуличні зачистки від російських військ.

війна
ЗСУ
Харків
українці
вибух
росіяни
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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