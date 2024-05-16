На Харьковщине эвакуировали еще более 1700 человек за сутки — в ОВА рассказали о ситуации
Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. Под прицелом врага за прошиле сутки оказались преимущественно жилые дома, медицинское учреждение и здание общежития. В результате атак 13 человек получили ранения, еще один человек погиб.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 16 мая.
Последствия обстрелов Харьковщины 15 мая
Да, под удары попали:
- город Харьков: из-за ракетных обстрелов повреждены 5-этажное здание, восемь автомобилей, также выбиты окна. Ранения получили двое мужчин;
- село Богуславка: из-за обстрелов горела хозяйственная постройка на площади, пострадала женщина;
- город Чугуев: россияне попали в хозяйственное сооружение и ранили двух женщин;
- село Графское: в результате обстрела ранена женщина;
- город Волчанск: атака ранили одного мужчину;
- село Колесниковка: вражеский удар травмировал одну женщину;
- Малоданиловская поселковая община: обстрел повредил здание общежития, амбулаторию общей практики семейной медицины и дом, травмировались четыре работника медучреждения;
- Дергачевское общество: удар "Ланцета" травмировал мужчину, работавшего в поле.
Кроме того, по словам представителя ОВА, в городе Купянск из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина.
Боевые действия в Харьковской области
Отмечается, что на Харьковском направлении с начала суток ВСУ отбили четыре атаки противника, на Купянском — 20 атак.
Эвакуация в Харьковской области
В связи с боевыми действиями на севере региона в прифронтовых населенных пунктах продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки в безопасные регионы вывезли еще 1756 гражданских.
Всего эвакуировано 8779 человек.
Напомним, начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.
К слову, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В Волчанске продолжаются уличные зачистки от российских войск.
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