На Харьковщине эвакуировали еще более 1700 человек за сутки — в ОВА рассказали о ситуации

Эвакуация людей. Фото: ГСЧС

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. Под прицелом врага за прошиле сутки оказались преимущественно жилые дома, медицинское учреждение и здание общежития. В результате атак 13 человек получили ранения, еще один человек погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 16 мая.

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Последствия обстрелов Харьковщины 15 мая

Да, под удары попали:

город Харьков: из-за ракетных обстрелов повреждены 5-этажное здание, восемь автомобилей, также выбиты окна. Ранения получили двое мужчин;

село Богуславка: из-за обстрелов горела хозяйственная постройка на площади, пострадала женщина;

город Чугуев: россияне попали в хозяйственное сооружение и ранили двух женщин;

село Графское: в результате обстрела ранена женщина;

город Волчанск: атака ранили одного мужчину;

село Колесниковка: вражеский удар травмировал одну женщину;

Малоданиловская поселковая община: обстрел повредил здание общежития, амбулаторию общей практики семейной медицины и дом, травмировались четыре работника медучреждения;

Дергачевское общество: удар "Ланцета" травмировал мужчину, работавшего в поле.

Кроме того, по словам представителя ОВА, в городе Купянск из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина.

Боевые действия в Харьковской области

Отмечается, что на Харьковском направлении с начала суток ВСУ отбили четыре атаки противника, на Купянском — 20 атак.

Эвакуация в Харьковской области

В связи с боевыми действиями на севере региона в прифронтовых населенных пунктах продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки в безопасные регионы вывезли еще 1756 гражданских.

Всего эвакуировано 8779 человек.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.

К слову, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В Волчанске продолжаются уличные зачистки от российских войск.