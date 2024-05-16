Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине эвакуировали еще более 1700 человек за сутки — в ОВА рассказали о ситуации arrow

На Харьковщине эвакуировали еще более 1700 человек за сутки — в ОВА рассказали о ситуации

16 мая 2024 10:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине эвакуировали еще более 1700 человек за сутки — в ОВА рассказали о ситуации
Эвакуация людей. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. Под прицелом врага за прошиле сутки оказались преимущественно жилые дома, медицинское учреждение и здание общежития. В результате атак 13 человек получили ранения, еще один человек погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Последствия обстрелов Харьковщины 15 мая

Да, под удары попали:

  • город Харьков: из-за ракетных обстрелов повреждены 5-этажное здание, восемь автомобилей, также выбиты окна. Ранения получили двое мужчин;
  • село Богуславка: из-за обстрелов горела хозяйственная постройка на площади, пострадала женщина;
  • город Чугуев: россияне попали в хозяйственное сооружение и ранили двух женщин;
  • село Графское: в результате обстрела ранена женщина;
  • город Волчанск: атака ранили одного мужчину;
  • село Колесниковка: вражеский удар травмировал одну женщину;
  • Малоданиловская поселковая община: обстрел повредил здание общежития, амбулаторию общей практики семейной медицины и дом, травмировались четыре работника медучреждения;
  • Дергачевское общество: удар "Ланцета" травмировал мужчину, работавшего в поле.

Кроме того, по словам представителя ОВА, в городе Купянск из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина.

Боевые действия в Харьковской области

Отмечается, что на Харьковском направлении с начала суток ВСУ отбили четыре атаки противника, на Купянском — 20 атак.

Эвакуация в Харьковской области

В связи с боевыми действиями на севере региона в прифронтовых населенных пунктах продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки в безопасные регионы вывезли еще 1756 гражданских.

Всего эвакуировано 8779 человек.

Эвакуация в Харьковской области
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот
Ситуация в Харьковской области
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

 

Напомним, начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.

К слову, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В Волчанске продолжаются уличные зачистки от российских войск.

война
ВСУ
Харьков
украинцы
взрыв
россияне
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников