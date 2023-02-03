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На Харківщині формуватимуть штурмові бригади для звільнення територій

3 лютого 2023 15:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині формуватимуть штурмові бригади для звільнення територій
Кожен охочий самостійно обиратиме бригаду, до якої хоче долучитися
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Україна готується до повного звільнення своїх територій від окупантів та розпочинає національну кампанію "Гвардія наступу", у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів 3 лютого під час брифінгу.

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Що таке "Гвардія наступу"

Кампанія "Гвардія наступу" поширюється на всю територію України. Її головна мета — отримати якісно нові, добре оснащені та підготовлені бойові формування. Вони будуть посилювати сили оборони при виконанні завдань із деокупації українських територій. Синєгубов наголошує, що кампанія не є мобілізацією населення.

"Кожен охочий самостійно обиратиме бригаду, до якої хоче долучитися. Всім добровольцям пропонують гідні умови служби, можливість отримати професію, винагороду, а також стати частиною історичних переможних подій", — уточнив начальник ГУ НПУ в Харківській області Володимир Тимошко. 

За словами заступника начальника Східного територіального управління Нацгвардії України Сергія Ховайла, Сили оборони України формують нові додаткові бригади Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. 

"Кістяк бригад складатиметься із досвідчених офіцерів та солдат, які найкраще проявили себе на різних ділянках фронту", — зазначив Сергій Ховайло.  

Наразі створено 8 добровольчих підрозділів:

"Сталевий кордон" — бригада Державної прикордонної служби України;
"Червона калина" — до лав бригади увійшли герої, які брали участь у боях на Донеччині і Луганщині, обороняли Київ;
"Лють" — бригада Національної поліції України;
"Рубіж" — до лав бригади увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт та Рубіжне на Луганщині;
"Спартан" —  потужна штурмова бригада, яка обороняла Харків;
"Кара-Даг" — бригада, яка братиме участь у звільненні АРК;
"Буревій" — бригада утилізації російських військових;
"Азов" — легендарний підрозділ, один із основних осередків оборони Маріуполя.

Як потрапити до добровольчих підрозділів

На брифінгу зазначили, що людина, яка хоче приєднатися до "Гвардії наступу", може подати відповідну анкету на сайті, де представлені всі бригади, які комплектують. Можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, чи це бригада Нацполіції "Лють", чи бригади Держприкордонслужби "Сталевий кордон" чи шість бригад Нацгвардії. Або інший варіант — є телефон гарячої лінії, де можна проконсультуватися і отримати інформацію, куди прийти. Або ж подати анкету через Центри надання адміністративних послуг, перелік ЦНАПів також представлений на сайті.

Раніше ми вам розповідали, що на Харківщині було сформовано загін ССО "АЗОВ-Харків" та як бійці наслідують спадщину батальйону "Азов".

А також писали про те, що міноборони рф готуватиме добровольчі формування, на які нібито не потрібно грошей. 

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