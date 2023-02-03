В Харьковской области будут формировать штурмовые бригады для освобождения территорий

Каждый желающий будет самостоятельно выбирать бригаду, к которой хочет присоединиться

Украина готовится к полному освобождению своих территорий от оккупантов и начинает национальную кампанию "Гвардия наступления", в рамках которой будут сформированы новые высокопрофессиональные военные бригады.

Об этом начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов рассказал 3 февраля во время брифинга.

Что такое "Гвардия наступления"

Кампания "Гвардия наступления" распространяется на всю территорию Украины. Ее главная цель — получить качественно новые, хорошо оснащенные и подготовленные боевые формирования. Они будут усиливать силы обороны при выполнении задач по деоккупации украинских территорий. Синегубов отмечает, что кампания — это не мобилизация населения.

"Каждый желающий будет самостоятельно выбирать бригаду, к которой хочет присоединиться. Всем добровольцам предлагают достойные условия службы, возможность получить профессию, вознаграждение, а также стать частью исторических победных событий", — уточнил начальник ГУ НПУ в Харьковской области Владимир Тимошко.

По словам заместителя начальника Восточного территориального управления Нацгвардии Сергея Ховайло, Силы обороны Украины формируют новые дополнительные бригады Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы.

"Скелет бригад будет состоять из опытных офицеров и солдат, которые лучше всего проявили себя на разных участках фронта", — отметил Сергей Ховайло.

В настоящее время создано 8 добровольческих подразделений:

"Стальная граница" — бригада Государственной пограничной службы Украины;

"Красная калина" — в ряды бригады вошли герои, участвовавшие в боях на Донетчине и Луганщине, обороняли Киев;

"Лють" — бригада Национальной полиции Украины;

"Рубеж" — в ряды бригады вошли герои, которые отстаивали Гостомельский аэропорт и Рубежное в Луганской области;

"Спартан" — мощная штурмовая бригада, защищавшая Харьков;

"Кара-Даг" — бригада, которая будет участвовать в освобождении АРК;

"Буревий" — бригада утилизации российских военных;

"Азов" — легендарное подразделение, одно из основных очагов обороны Мариуполя.

Как попасть в добровольческие подразделения

На брифинге отметили, что человек, желающий присоединиться к "Гвардии наступления", может подать соответствующую анкету на сайте, где представлены все комплектующие бригады. Можно выбрать бригаду, в которой хочет служить человек, будь то бригада Нацполиции "Лють", бригады Госпогранслужбы "Стальная граница" или шесть бригад Нацгвардии. Или другой вариант — есть телефон горячей линии, где можно проконсультироваться и получить информацию, куда прийти. Или подать анкету через Центры предоставления административных услуг, перечень ЦНАПов также представлен на сайте.

Ранее мы вам рассказывали, что в Харьковской области был сформирован отряд ССО "АЗОВ-Харьков" и как бойцы подражают наследию батальона "Азов".

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