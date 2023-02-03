Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области будут формировать штурмовые бригады для освобождения территорий arrow

В Харьковской области будут формировать штурмовые бригады для освобождения территорий

3 февраля 2023 15:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области будут формировать штурмовые бригады для освобождения территорий
Каждый желающий будет самостоятельно выбирать бригаду, к которой хочет присоединиться
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украина готовится к полному освобождению своих территорий от оккупантов и начинает национальную кампанию "Гвардия наступления", в рамках которой будут сформированы новые высокопрофессиональные военные бригады.

Об этом начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов рассказал 3 февраля во время брифинга.

Читайте также:

Что такое "Гвардия наступления"

Кампания "Гвардия наступления" распространяется на всю территорию Украины. Ее главная цель — получить качественно новые, хорошо оснащенные и подготовленные боевые формирования. Они будут усиливать силы обороны при выполнении задач по деоккупации украинских территорий. Синегубов отмечает, что кампания — это не мобилизация населения.

"Каждый желающий будет самостоятельно выбирать бригаду, к которой хочет присоединиться. Всем добровольцам предлагают достойные условия службы, возможность получить профессию, вознаграждение, а также стать частью исторических победных событий",  уточнил начальник ГУ НПУ в Харьковской области Владимир Тимошко.

По словам заместителя начальника Восточного территориального управления Нацгвардии Сергея Ховайло, Силы обороны Украины формируют новые дополнительные бригады Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы.

"Скелет бригад будет состоять из опытных офицеров и солдат, которые лучше всего проявили себя на разных участках фронта",  отметил Сергей Ховайло.

В настоящее время создано 8 добровольческих подразделений:

"Стальная граница" — бригада Государственной пограничной службы Украины;
"Красная калина" — в ряды бригады вошли герои, участвовавшие в боях на Донетчине и Луганщине, обороняли Киев;
"Лють" — бригада Национальной полиции Украины;
"Рубеж" — в ряды бригады вошли герои, которые отстаивали Гостомельский аэропорт и Рубежное в Луганской области;
"Спартан" — мощная штурмовая бригада, защищавшая Харьков;
"Кара-Даг" — бригада, которая будет участвовать в освобождении АРК;
"Буревий" — бригада утилизации российских военных;
"Азов" — легендарное подразделение, одно из основных очагов обороны Мариуполя.

Как попасть в добровольческие подразделения

На брифинге отметили, что человек, желающий присоединиться к "Гвардии наступления", может подать соответствующую анкету на сайте, где представлены все комплектующие бригады. Можно выбрать бригаду, в которой хочет служить человек, будь то бригада Нацполиции "Лють", бригады Госпогранслужбы "Стальная граница" или шесть бригад Нацгвардии. Или другой вариант — есть телефон горячей линии, где можно проконсультироваться и получить информацию, куда прийти. Или подать анкету через Центры предоставления административных услуг, перечень ЦНАПов также представлен на сайте.

Ранее мы вам рассказывали, что в Харьковской области был сформирован отряд ССО "АЗОВ-Харьков" и как бойцы подражают наследию батальона "Азов".

А также писали, о том что минобороны россии будет готовить добровольческие формирования, на которые якобы не нужно денег.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

16:47 ​​​Под Мелитополем уничтожили большую базу оккупантов: раненых вывозили грузовиками

16:45 Эксперты прогнозируют длительный застой российской экономики из-за международных санкций

16:40 Курьезная ошибка: стало известно, почему "Барселона" не усилила состав в январе

16:37 "Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС

16:33 РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:31 Умер французский модельер, революционер стиля 1960-х Пако Рабанн

16:30 Морякам удалось вернуть почти 65 миллионов гривен задолженности по заработной плате

16:25 В Киеве раздается сирена без объявления воздушной тревоги: что известно

16:13 Скандального экс-главу Днепропетровщины лишили депутатского мандата в облсовете

16:10 Эксперты прогнозируют значительное увеличение дефицита бюджета россии из-за санкций в 2023 году

Новина з відео

15:51 СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

Актуальное по теме

None 3 Февраль 16:45

Эксперты прогнозируют длительный застой российской экономики из-за международных санкций

None 3 Февраль 16:39

Курьезная ошибка: стало известно, почему "Барселона" не усилила состав в январе

None 3 Февраль 16:39

"Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС

None 3 Февраль 16:11

РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB