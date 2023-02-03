В Харьковской области будут формировать штурмовые бригады для освобождения территорий
Украина готовится к полному освобождению своих территорий от оккупантов и начинает национальную кампанию "Гвардия наступления", в рамках которой будут сформированы новые высокопрофессиональные военные бригады.
Об этом начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов рассказал 3 февраля во время брифинга.
-
Эксперты прогнозируют длительный застой российской экономики из-за международных санкций
-
Курьезная ошибка: стало известно, почему "Барселона" не усилила состав в январе
-
"Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС
-
РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео
-
Умер французский модельер, революционер стиля 1960-х Пако Рабанн
-
Морякам удалось вернуть почти 65 миллионов гривен задолженности по заработной плате
-
В Киеве раздается сирена без объявления воздушной тревоги: что известно
-
Скандального экс-главу Днепропетровщины лишили депутатского мандата в облсовете
-
Эксперты прогнозируют значительное увеличение дефицита бюджета россии из-за санкций в 2023 году
-
Канада может согласиться с участием россиян и белорусов в Олимпиаде-2024: известно условие
Что такое "Гвардия наступления"
Кампания "Гвардия наступления" распространяется на всю территорию Украины. Ее главная цель — получить качественно новые, хорошо оснащенные и подготовленные боевые формирования. Они будут усиливать силы обороны при выполнении задач по деоккупации украинских территорий. Синегубов отмечает, что кампания — это не мобилизация населения.
"Каждый желающий будет самостоятельно выбирать бригаду, к которой хочет присоединиться. Всем добровольцам предлагают достойные условия службы, возможность получить профессию, вознаграждение, а также стать частью исторических победных событий", — уточнил начальник ГУ НПУ в Харьковской области Владимир Тимошко.
По словам заместителя начальника Восточного территориального управления Нацгвардии Сергея Ховайло, Силы обороны Украины формируют новые дополнительные бригады Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы.
"Скелет бригад будет состоять из опытных офицеров и солдат, которые лучше всего проявили себя на разных участках фронта", — отметил Сергей Ховайло.
В настоящее время создано 8 добровольческих подразделений:
"Стальная граница" — бригада Государственной пограничной службы Украины;
"Красная калина" — в ряды бригады вошли герои, участвовавшие в боях на Донетчине и Луганщине, обороняли Киев;
"Лють" — бригада Национальной полиции Украины;
"Рубеж" — в ряды бригады вошли герои, которые отстаивали Гостомельский аэропорт и Рубежное в Луганской области;
"Спартан" — мощная штурмовая бригада, защищавшая Харьков;
"Кара-Даг" — бригада, которая будет участвовать в освобождении АРК;
"Буревий" — бригада утилизации российских военных;
"Азов" — легендарное подразделение, одно из основных очагов обороны Мариуполя.
Как попасть в добровольческие подразделения
На брифинге отметили, что человек, желающий присоединиться к "Гвардии наступления", может подать соответствующую анкету на сайте, где представлены все комплектующие бригады. Можно выбрать бригаду, в которой хочет служить человек, будь то бригада Нацполиции "Лють", бригады Госпогранслужбы "Стальная граница" или шесть бригад Нацгвардии. Или другой вариант — есть телефон горячей линии, где можно проконсультироваться и получить информацию, куда прийти. Или подать анкету через Центры предоставления административных услуг, перечень ЦНАПов также представлен на сайте.
Ранее мы вам рассказывали, что в Харьковской области был сформирован отряд ССО "АЗОВ-Харьков" и как бойцы подражают наследию батальона "Азов".
А также писали, о том что минобороны россии будет готовить добровольческие формирования, на которые якобы не нужно денег.