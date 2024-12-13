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На Харківщині ФСБ завербувала підлітків через гру в Telegram

13 грудня 2024 15:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Гра у Telegram — російські спецслужби завербували дітей для шпигунства за ППО
Затримані підлітки. Фото: Нацполіція
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харківській області підлітки були завербовані російськими спецслужбами через квест-гру в Telegram. Їх затримали, коли вони фотографували об’єкти української ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у п'ятницю, 13 грудня.

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У поліції зазначили, що підлітки віком 15 та 16 років отримували завдання від кураторів з РФ через Telegram-канал, які полягали в проведенні розвідки, коригуванні ударів та підпалах на території Харківщини. 

"Все це вони робили під виглядом квест-ігор, які були розроблені російськими спецслужбами задля втягнення українських підлітків у злочинну діяльність на користь Росії", — йдеться у повідомленні.

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Завдання від ФСБ. Фото: Нацполіція

Правоохоронці пояснюють, що за правилами "квесту" діти отримували від кураторів геолокації певних об’єктів,  які вони мали сфотографувати та зняти на відео, а також описати довколишню місцевість. Потім цей контент вони передавали російським спецслужбам.

ФСБ підлітки
Російські спецслужби дають завдання підліткам. Фото: Нацполіція

"Затримано всіх учасників ворожих груп, коли вони фотографували об’єкти української ППО. Одному з активних учасників повідомили про підозру. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — підсумували у поліції.

Раніше Служба безпеки України запустила чатбот "Спали ФСБешника". Кожен охочий може повідомити про противника, який намагається завербувати для підпалу, теракту чи мінування.

Раніше суд ухвалив вирок жительці Житомирщини, яка допомагала російським окупантам у наведеннях ракет і дронів на ЗСУ. 

Харків діти підлітки Telegram Харківська область ФСБ

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