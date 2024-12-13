Игра в Telegram — российские спецслужбы завербовали детей для шпионажа за ПВО

Задержанные подростки. Фото: Нацполиция

В Харьковской области подростки были завербованы российскими спецслужбами через квест-игру в Telegram. Они были задержаны, когда фотографировали объекты украинской ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в пятницу, 13 декабря.

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В полиции отметили, что подростки в возрасте 15 и 16 лет получали задания от кураторов из РФ через Telegram-канал, заключавшихся в проведении разведки, корректировке ударов и поджогах на территории Харьковщины.

"Все это они делали под видом квест-игр, разработанных российскими спецслужбами для вовлечения украинских подростков в преступную деятельность в пользу России", — говорится в сообщении.

Задание от ФСБ. Фото: Нацполиция

Правоохранители объясняют, что по правилам "квеста" дети получали от кураторов геолокации определенных объектов, которые они должны были сфотографировать и снять на видео, а также описать близлежащую местность. Затем этот контент они передавали российским спецслужбам.

Российские спецслужбы дают задачи подросткам. Фото: Нацполиция

"Задержаны все участники вражеских групп, когда они фотографировали объекты украинской ПВО. Одному из активных участников сообщили о подозрении. Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", — подытожили в полиции.

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