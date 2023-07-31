На Харківщині громада заборонила водіям їздити без глушника

Місцеві жителі на мотоциклі (Харкывська область). Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

На території Краснокутської громади заборонили рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач. Згідно рішення виконкому Краснокутської селищної ради, заборона триваиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Про це повідомляють на сайті Краснокутської селищної ради.

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В повідомленні йдеться, що таке рішення було прийняте у зв’язку з чисельними усними скаргами жителів Краснокутської селищної територіальної громади відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", беручи до уваги укази Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №64/2022 (зі змінами).

"Адже велика кількість населення переживає наслідки війни не тільки фізично, але й психічно. Це проявляється у вигляді підвищеної тривоги, гострої стресової відповіді, ПТСР", — наголошують у Краснокутській селищній раді.

Місцева влада попереджає водіїв, що порушники будуть затримані працівниками поліції та притягнуті до відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Транспортні засоби будуть доставлені на спеціальний майданчик (стоянку) до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, що українські нардепи пропонують на час війни заборонити муніципальним інспекторам з паркування евакуювати автомобілі за порушення правил стоянки.

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