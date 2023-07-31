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В Харьковской области громада запретила водителям ездить без глушителя

31 июля 2023 14:34
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области община запретила водителям ездить без глушителя
Местные жители на мотоцикле (Харьковская область). Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На территории Краснокутской громады запретили движение транспортных средств, использующих в своей конструкции выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель. Согласно решению исполкома Краснокутского поселкового совета, запрет будет продолжаться до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Об этом сообщают на сайте Краснокутского поселкового совета.

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В сообщении говорится, что такое решение было принято в связи с многочисленными устными жалобами жителей Краснокутского поселкового территориального общества в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения", принимая во внимание указы Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 №64/2022 (с изменениями).

"Ведь большое количество населения переживает последствия войны не только физически, но и психически. Это проявляется в виде повышенной тревоги, острого стрессового ответа, ПТСР", — отмечают в Краснокутском поселковом совете.

Местные власти предупреждают водителей, что нарушители будут задержаны сотрудниками полиции и привлечены к ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Транспортные средства будут доставлены на специальную площадку (стоянку) до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, что украинские нардепы предлагают на время войны запретить муниципальным инспекторам по парковке эвакуировать автомобили за нарушение правил стоянки.

Также мы писали о том, что в Украине впервые за 20 лет обновили Правила промыслового рыболовства в бассейне Черного моря. Новый документ нацелен как на рациональное использование водных биоресурсов, так и на недопущение причинения вреда экосистемам.

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