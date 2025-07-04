РФ завдала дронового удару по Чугуєву на Харківщині — які наслідки обстрілу

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: RINA/Kurir

Увечері 3 липня в Чугуєві Харківської області зафіксували влучання ударного БпЛА типу "Шахед". Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

Наслідки удару по Чугуєву ввечері 3 липня

За попередньою інформацією, постраждали дві людини, зокрема 12-річний хлопчик.

У повітряному просторі Харківщини ще є ворожі дрони. Громадянам варто залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

ОНОВЛЕНО О 00:05 5 ЛИПНЯ: Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок удару по Чугуєву зросла до трьох. Також росіяни атакували місто Куп'янськ. За попередньою інформацією, там постраждали дві людини — їм надають необхідну медичну допомогу.

Скриншот повідомлень Олега Синєгубова

Нагадаємо, увечері 4 липня на Харківщині було чутно понад десяток вибухів. Росіяни атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 4 липня прогриміли вибухи в Києві. Столиця теж опинилася під ударом ворожих дронів — працювали сили ППО.