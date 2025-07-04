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Головна Харків На Харківщині пролунали вибухи — що відомо

На Харківщині пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 23:14
На Харківщині пролунали вибухи — що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: кадр з відео

У п'ятницю, 4 липня, на Харківщині пролунали вибухи. Обстріл прийшовся на Чугуївську громаду.

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

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У джерелі повідомили, що щонайменше 12 вибухів вже пролунали у Чугуївській громаді.

До цього у Повітряних Силах ЗСУ писали, що група ворожих БпЛА на Харківщині, курсом на південь і північ.

На Харківщині пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Пост Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 23:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.

На Харківщині пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи також лунали у Київській області. Там працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше у поліції показали перші хвилини після масованого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня.

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Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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