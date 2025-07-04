На Харківщині пролунали вибухи — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 23:14
Вибух у місті. Ілюстративне фото: кадр з відео
У п'ятницю, 4 липня, на Харківщині пролунали вибухи. Обстріл прийшовся на Чугуївську громаду.
Про це повідомляє "Суспільне Харків".
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Що відомо про обстріл Харківщини
У джерелі повідомили, що щонайменше 12 вибухів вже пролунали у Чугуївській громаді.
До цього у Повітряних Силах ЗСУ писали, що група ворожих БпЛА на Харківщині, курсом на південь і північ.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:17 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, вибухи також лунали у Київській області. Там працювали сили протиповітряної оборони.
Раніше у поліції показали перші хвилини після масованого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня.
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