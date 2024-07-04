У Харківський області планують витратити на документацію для будівництва бомбосховища понад 2,5 млн грн

На Харківщині хочуть витратити мільйони гривень на проєкт укриття — громадськість підозрює корупцію
У селищі Шарівка Харківської області хочуть збудувати протирадіаційне укриття для місцевого ліцею. Очікувана вартість проєктних робіт, тобто документів, розрахунків, перевищує 2,5 мільйони гривень. Для порівняння: проєкт першої "підземної" школи у Харкові обійшовся місту у 712 тисяч гривень.
Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ), посилаючись на інформацію Prozorro, де оголошені торги на проєкт будівництва протирадіаційного укриття для навчального закладу.
Сучасне бомбосховище чи розкрадання коштів
Торги на проєкт будівництва протирадіаційного укриття оголосив відділ освіти Валківської міськради, на балансі якої знаходиться Шарівський ліцей.
"Згідно з документами, планується будівництво протирадіаційного укриття на 300 осіб, що у кілька разів менше, ніж у першій "підземній" школі у Харкові. Крім того, проєкт у Шарівці передбачає ряд робіт із благоустрою: хочуть прокласти тротуар до захисної споруди цивільного захисту, зробити асфальтобетонне покриття тротуарів та доріг, побудувати майданчик для баскетболу, мініфутболу, волейболу", — інформує ХАЦ.
Потенційні учасники торгів в коментарях пишуть про дискримінаційну умову. Адже у тендері можуть взяти участь тільки ті компанії, які вже мали аналогічний договір та виконали його. Строк здачі проєктної документації — до 1 вересня цього року.
Нагадаємо, в Одеській області продовжують оголошувати закупівлі на будівництво бомбосховищ. Так, у Білгород-Дністровському районі планують облаштувати протирадіаційне укриття. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 40 мільйонів гривень.
Також ми повідомляли, що комунальники міста Вишневе Київської області замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора рази.
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