У Харківський області планують витратити на документацію для будівництва бомбосховища понад 2,5 млн грн

Будівля Шарівського ліцею на Харківщині. Фото ілюстративне: bog-sha.at.ua

У селищі Шарівка Харківської області хочуть збудувати протирадіаційне укриття для місцевого ліцею. Очікувана вартість проєктних робіт, тобто документів, розрахунків, перевищує 2,5 мільйони гривень. Для порівняння: проєкт першої "підземної" школи у Харкові обійшовся місту у 712 тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ), посилаючись на інформацію Prozorro, де оголошені торги на проєкт будівництва протирадіаційного укриття для навчального закладу.

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Торги на проєкт будівництва протирадіаційного укриття оголосив відділ освіти Валківської міськради, на балансі якої знаходиться Шарівський ліцей.

"Згідно з документами, планується будівництво протирадіаційного укриття на 300 осіб, що у кілька разів менше, ніж у першій "підземній" школі у Харкові. Крім того, проєкт у Шарівці передбачає ряд робіт із благоустрою: хочуть прокласти тротуар до захисної споруди цивільного захисту, зробити асфальтобетонне покриття тротуарів та доріг, побудувати майданчик для баскетболу, мініфутболу, волейболу", — інформує ХАЦ.

Потенційні учасники торгів в коментарях пишуть про дискримінаційну умову. Адже у тендері можуть взяти участь тільки ті компанії, які вже мали аналогічний договір та виконали його. Строк здачі проєктної документації — до 1 вересня цього року.

Нагадаємо, в Одеській області продовжують оголошувати закупівлі на будівництво бомбосховищ. Так, у Білгород-Дністровському районі планують облаштувати протирадіаційне укриття. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 40 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що комунальники міста Вишневе Київської області замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора рази.