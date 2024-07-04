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На Харьковщине хотят потратить миллионы на проект укрытия — общественность подозревает коррупцию

4 июля 2024 00:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Харьковской области планируют потратить на документацию для строительства бомбоубежища более 2,5 млн. грн.
Здание Шаровского лицея Харьковской области. Фото иллюстративное: bog-sha.at.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В поселке Шаровка Харьковской области хотят построить противорадиационное укрытие для местного лицея. Ожидаемая стоимость проектных работ, то есть документов, расчетов превышает 2,5 миллиона гривен. Для сравнения, проект первой "подземной" школы в Харькове обошелся городу в 712 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ), ссылаясь на информацию Prozorro, где объявлены торги на проект строительства противорадиационного укрытия для учебного заведения.

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Торги на проект строительства противорадиационного укрытия объявил отдел образования Валковского горсовета, на балансе которого находится Шаровский лицей.

"Согласно документам, планируется строительство противорадиационного укрытия на 300 человек, что в несколько раз меньше, чем в первой "подземной" школе в Харькове. Кроме того, проект в Шаровке предусматривает ряд работ по благоустройству: хотят проложить тротуар в укрытие, сделать асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорог, построить площадку для баскетбола, минифутбола, волейбола", — информирует ХАЦ.

Потенциальные участники торгов в комментариях пишут о дискриминационном условии. Ведь в тендере могут принять участие только те компании, которые уже имели аналогичный договор и выполнили его. Срок сдачи проектной документации — до 1 сентября этого года.

Напомним, в Одесской области продолжают объявлять закупки на строительство бомбоубежищ. Так, в Белгород-Днестровском районе планируется обустроить противорадиационное укрытие. Общая стоимость работ — более 40 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что коммунальщики города Вишневое в Киевской области заказали школьные укрытия с переплатой за стройматериалы в полтора раза.

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