У Харківській області винесли вирок лісничому, який співпрацював з окупантами

Затримання лісничого-колаборанта. Фото: ДБР

У місті Балаклії Харківської області чоловік співпрацював із росіянами, виконуючи обов'язки лісничого. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Ленінський районний суд Харкова ухвалив у п'ятницю, 11 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, після того, як російські війська увійшли до Балаклії, фігурант погодився на співпрацю з ворогом. Загарбники призначили його керівником лісгоспу у складі окупаційної адміністрації. Колаборант організовував вирубку дерев на потреби росіян.

Після деокупації Балаклії фігурант переховувався, однак співробітники ДБР його розшукали та затримали.

Рішення суду

Суд визнав порушника винним у колабораційній діяльності (частина п'ята статті 111-1 Кримінального кодексу України). За вчинене чоловіку призначили покарання у вигляді шести років і шістьох місяців позбавлення волі, конфіскації майна, а також позбавлення можливості обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 12 років.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Херсоні обрали покарання для жінки, яка підписалася на Telegram-канал депутата Держдуми РФ і поширювала там коментарі з інформацією про місцеперебування ЗСУ. Порушницю засудили до 11 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Миколаєві суд виправдав громадянку, яку звинувачували в поширенні образливих висловлювань щодо ЗСУ та підтримуванні російської агресії. Під час обшуку у фігурантки знайшли прапор Росії та проросійські стрічки, однак суд вирішив, що складу злочину немає.