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На Харьковщине лесничий обеспечивал оккупантов древесиной — что решил суд

15 октября 2024 10:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Харьковской области вынесли приговор лесничему, сотрудничавшему с оккупантами
Задержание лесничего-коллаборанта. Фото: ГБР
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В городе Балаклее Харьковской области мужчина сотрудничал с россиянами, исполняя обязанности лесничего. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ленинский районный суд Харькова вынес в пятницу, 11 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, после того, как российские войска вошли в Балаклею, фигурант согласился на сотрудничество с врагом. Захватчики назначили его руководителем лесхоза в составе оккупационной администрации. Коллаборант организовывал вырубку деревьев на нужды россиян.

После деоккупации Балаклеи фигурант скрывался, однако сотрудники ГБР его разыскали и задержали.

Решение суда

Суд признал нарушителя виновным в коллаборационной деятельности (часть пятая статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). За совершенное мужчине назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы, конфискации имущества, а также лишения возможности занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 12 лет.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Херсоне избрали наказание для женщины, которая подписалась на Telegram-канал депутата Госдумы РФ и распространяла там комментарии с информацией о местонахождении ВСУ. Нарушительницу приговорили к 11 годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Николаеве суд оправдал гражданку, обвиняемую в распространении оскорбительных высказываний по ВСУ и поддержании российской агрессии. Во время обыска у фигурантки обнаружили флаг России и пророссийские ленты, однако суд решил, что состава преступления нет.

суд Харьковская область вырубка леса Балаклея оккупация судебные решения

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