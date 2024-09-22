Прогноз погоди у Харкові 23 вересня — зберігається тепло

Жінка з віялом у спеку. Ілюстративне фото: Dimaberlin/Depositphotos

Прогноз погоди у Харкові та області на 23 вересня передбачає мінливу хмарність. Температура повітря коливатиметься в межах +21...+27 ºС. Опадів у місті також не очікується.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода на Харківщині 23 вересня

В Харківській області очікується мінлива хмарність, проте обійдеться без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +7...+12 ºС;

вдень +21...+26 ºС.

У Харкові також очікується мінлива хмарність при нульових опадах.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +8...+10 ºС;

вдень +23...+25 ºС.

Погода на Харківщині 24 вересня

Цього дня мінлива хмарність нікуди не дінеться. Втім, опадів також боятися не доводиться.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +7...+12 ºС;

вдень +22...+27 ºС.

Погода на Харківщині 25 вересня

У середу також буде мінлива хмарність без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +8...+13 ºС;

вдень +21...+26 ºС.

Прогноз погоди у Харкові і Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що загалом за прогнозами синоптиків, на цих вихідних буде саме та погода, яка підходить для прогулянок.

Також додамо, що синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні 22 вересня очікується тепла, без опадів. Найтепліше буде на півдні та сході України.