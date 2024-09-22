Прогноз погоди у Харкові 23 вересня — зберігається тепло

На Харківщині літо не поспішає відступати — синоптики дали прогноз погоди на завтра
Прогноз погоди у Харкові та області на 23 вересня передбачає мінливу хмарність. Температура повітря коливатиметься в межах +21...+27 ºС. Опадів у місті також не очікується.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода на Харківщині 23 вересня
В Харківській області очікується мінлива хмарність, проте обійдеться без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +7...+12 ºС;
- вдень +21...+26 ºС.
У Харкові також очікується мінлива хмарність при нульових опадах.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8...+10 ºС;
- вдень +23...+25 ºС.
Погода на Харківщині 24 вересня
Цього дня мінлива хмарність нікуди не дінеться. Втім, опадів також боятися не доводиться.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +7...+12 ºС;
- вдень +22...+27 ºС.
Погода на Харківщині 25 вересня
У середу також буде мінлива хмарність без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8...+13 ºС;
- вдень +21...+26 ºС.
Нагадаємо, що загалом за прогнозами синоптиків, на цих вихідних буде саме та погода, яка підходить для прогулянок.
Також додамо, що синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні 22 вересня очікується тепла, без опадів. Найтепліше буде на півдні та сході України.
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