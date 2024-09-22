Прогноз погоды в Харькове 23 сентября

В Харьковской области лето не спешит отступать — синоптики дали прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды в Харькове и области на 23 сентября предусматривает переменную облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+27 ºС. Осадков в городе тоже не ожидается.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 23 сентября
В Харьковской области ожидается переменная облачность, но без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +7...+12 ºС;
- днем +21...+26 ºС.
В Харькове также ожидается переменная облачность при нулевых осадках.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +8...+10 ºС;
- днем +23...+25 ºС.
Погода в Харьковской области 24 сентября
В этот день переменная облачность никуда не денется. Впрочем, осадков тоже бояться не приходится.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +7...+12 ºС;
- днем +22...+27 ºС.
Погода в Харьковской области 25 сентября
В среду также переменная облачность без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +8...+13 ºС;
- днем +21...+26 ºС.
Напомним, что в целом по прогнозам синоптиков, в эти выходные будет именно та погода, которая подходит для прогулок.
Также добавим, что синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине 22 сентября ожидается теплая, без осадков. Теплее всего будет на юге и востоке Украины.
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