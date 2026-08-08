На Харківщині люди вже не можуть самі виїхати з-під обстрілів

Жінка заходить у розбитий будинок. Фото ілюстративне: Reuters

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Білому Колодязі на Харківщині обстановка стала настільки небезпечною, що цивільні вже не можуть самостійно залишити селище. За останній місяць прикордонники бригади "Форпост" евакуювали звідти 18 місцевих жителів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прикордонника з псевдо "Вишня", який третій рік воює на Вовчанському напрямку.

Самостійно виїхати вже майже неможливо

За словами військового, російські дрони та інші засоби ураження постійно контролюють дороги й під'їзди до населеного пункту. Будь-який рух може одразу привернути увагу ворога, тому цивільним доводиться чекати на допомогу військових.

"Виїхати вже самі не зможуть, тому що все, що їде, все, що йде, все, що десь шевелиться, — туди обов'язково щось летить. Наші хлопці, які там знаходяться, бачать і знають, де живуть цивільні, і люди звертаються щодо евакуації", — розповів "Вишня".

Майже не залишилося цілих будинків

Прикордонник каже, що добре пам'ятає, якою була ситуація на цьому напрямку раніше, адже перебуває там уже третій рік. За цей час інтенсивність обстрілів значно зросла, а сам населений пункт зазнав серйозних руйнувань.

"Стосовно обстановки в Білому Колодязі — маю з чим порівняти. Вона змінилася на гарячу. Постійно щось літає. Знесли вже майже всі будинки. Дуже багато людей звернулося. За останній місяць ми евакуювали 18 місцевих мешканців, які самотужки не могли виїхати звідти", — зазначив прикордонник.

Людей вивозять під обстрілами

Кожен виїзд у Білий Колодязь прикордонники планують з урахуванням ситуації на місці. Навіть коли обстановка дозволяє провести евакуацію, людей часто доводиться забирати з районів, куди звичайний транспорт уже не може безпечно дістатися.

"Пару днів тому ми знову евакуювали з Білого Колодязя жінку. Того дня була дуже добра обстановка для нас. Ми приїхали, зробили свою справу, а цивільну людину завантажили в причеп до квадроцикла", — розповів "Вишня".

Після виїзду з небезпечної зони цивільних спочатку оглядають військові медики. Далі їх передають волонтерам, які допомагають дістатися безпечнішого місця та вирішити подальші побутові питання.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині ухвалили рішення про розширення евакуаційних заходів у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про вивезення жителів із 60 населених пунктів у кількох районах області, а також запровадження обов’язкової евакуації для окремих категорій населення. Згідно з ухваленим рішенням, евакуація охоплює одразу кілька громад регіону:

у Шевченківській громаді — 41 населений пункт

у Богодухівському районі — 12 населених пунктів

у Дергачівській громаді — 7 населених пунктів

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Дергачівській громаді Харківської області родинам із дітьми рекомендують виїхати з прикордонних населених пунктів через різке погіршення безпекової ситуації. FPV-дрони атакують Слатине, Руську Лозову, Безруків і Лещенків.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що поліцейські Дергачівської громади під час евакуації мирних жителів потрапили під атаку російського FPV-дрона. Попри небезпеку правоохоронцям вдалося безпечно вивезти дев'ятьох людей, серед яких четверо дітей.