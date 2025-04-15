Внаслідок атак РФ на Харківщину є загиблі та поранені — дані ОВА

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська протягом минулої доби неодноразово атакували Харківську область. Для цього ворог застосовував дрони, артилерію та КАБи.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 15 квітня.

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Атаки на Харківщину

О 06:40 російський КАБ влучив по селу Слатине Дергачівської громади: там спалахнули два гаражі на площі 40 квадратних метрів, пошкоджено двоповерховий житловий будинок та п'ять приватних будинків.

О 06:45 ворог атакував чотирма авіабомбами околиці села Баранівка Золочівської громади. О 06:59 ще один КАБ атакував околиці села Писарівка.

О 07:12 російська бомба впала на село Слатине Дергачівської громади: пошкоджено 22 приватні будинки. Там постраждали 63-річний чоловік та 58-річна жінка.

О 09:20 окупанти обстріляли з РСЗВ Куп'янськ, загинули двоє людей та одна постраждала. О 10:40 ворожий дрон атакував село Тимофіївка Золочівської громади: пошкоджено приватний будинок.

О 11:41 внаслідок обстрілу села Осиново Куп'янської громади горіла трава та очерет на площі один гектар. О 12:46 росіяни атакували з РСЗВ село Шевченкове Куп'янського району: там загинула 77-річна жінка та 52-річний чоловік, пошкоджено паркан та будинок.

О 14:02 село Гетьманівка постраждало через обстріл з РСЗВ — там пошкоджено автомобіль. О 14:14 від цієї ж зброї в селі Петрівка Шевченківської громади під час руху на автомобілі постраждала жінка — у неї гостра реакція на стрес.

О 16:04 в селі Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено будівлю. О 17:35 в селі Мілове Вільхуватської громади 56-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному пристрої, він загинув.

О 18:23 російський FPV-дрон атакував село Рубіжне Вовчанської громади: там горіла трава на площі п'ять гектарів та чотири господарчі споруди на площі 80 квадратних метрів.

О 22:25 російський КАБ влучив в город в селі Борова Ізюмського району: пошкоджено приватний будинок, там загорілися домашні речі на площі три квадратних метри та пошкоджено шість приватних будинків навколо.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, російські війська минулої доби атакували Дніпропетровщину, постраждала жінка.

Також від ворожих ударів постраждала Запорізька область: зафіксовано 517 обстрілів, загинула людина.