В результате атак РФ на Харьковщину есть погибшие и раненые - данные ОВА

Последствия атаки на Харьковщину. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска за прошедшие сутки неоднократно атаковали Харьковскую область. Для этого враг применял дроны, артиллерию и КАБы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 15 апреля.

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Атаки на Харьковскую область

В 06:40 российский КАБ попал по селу Слатино Дергачевской громады: там вспыхнули два гаража на площади 40 метров квадратных, поврежден двухэтажный жилой дом и пять частных домов.

В 06:45 враг атаковал четырьмя авиабомбами окрестности села Барановка Золочевской громады. В 06:59 еще один КАБ атаковал окрестности села Писаревка.

В 07:12 российская бомба упала на село Слатино Дергачевской громады: повреждены 22 частных дома. Там пострадали 63-летний мужчина и 58-летняя женщина.

В 09:20 оккупанты обстреляли из РСЗО Купянск, погибли два человека и один пострадал. В 10:40 вражеский дрон атаковал село Тимофеевка Золочевской громады: поврежден частный дом.

В 11:41 в результате обстрела села Осиново Купянской громады горела трава и камыш на площади один гектар. В 12:46 россияне атаковали из РСЗО село Шевченковое Купянского района: там погибла 77-летняя женщина и 52-летний мужчина, повреждены забор и дом.

В 14:02 село Гетмановка пострадало из-за обстрела из РСЗО — там поврежден автомобиль. В 14:14 от этого же оружия в селе Петровка Шевченковской громады во время движения на автомобиле пострадала женщина — у нее острая реакция на стресс.

В 16:04 в селе Золочев Богодуховского района в результате обстрела БпЛА повреждено здание. В 17:35 в селе Меловое Ольховатской громады 56-летний мужчина подорвался на взрывоопасном устройстве, он погиб.

В 18:23 российский FPV-дрон атаковал село Рубежное Волчанской громады: там горела трава на площади пять гектаров и четыре хозяйственные постройки на площади 80 квадратных метров.

В 22:25 российский КАБ попал в огород в селе Боровая Изюмского района: поврежден частный дом, там загорелись домашние вещи на площади три квадратных метра и повреждены шесть частных домов вокруг.

Скриншот поста Синегубова

Скриншот поста Синегубова

Напомним, российские войска за прошедшие сутки атаковали Днепропетровскую область, пострадала женщина.

Также от вражеских ударов пострадала Запорожская область: зафиксировано 517 обстрелов, погиб человек.