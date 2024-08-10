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На Харківщині лунали вибухи — в двох районах області є загиблі та поранені

10 серпня 2024 13:31
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Харківщині 9 серпня — у двох районах є загиблі та поранені
Працівники Харківської облпрокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії у п'ятницю, 9 серпня обстріляла Богодухівський та Ізюмський райони Харківської області. Внаслідок ворожих вибухів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури

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вибухи на харківщині
Наслідки ворожого обстрілу Харківської області. Джерело: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, 9 серпня близько 23:00 через обстріл з РСЗВ "Ураган" села Золочів Богодухівського району Харківщини було пошкоджено щонайменше сім житлових будинків, господарчі будівлі, лікарню. Серед цивільних не постраждав ніхто. 

ізюмський раойн вибухи
Наслідки ворожого обстрілу Харківської області. Джерело: Харківська обласна прокуратура

10 серпня орієнтовно о 2:50 окупанти обстріляли село Івашки, внаслідок чого було пошкоджено приватні домоволодіння та авто. Було поранено 32-річного чоловіка, його невідкладно ушпиталили. 

богодухівський район вибухи
Наслідки ворожого обстрілу Харківської області. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Вночі було неспокійно і в Ізюмському районі: через ворожий обстріл села було пошкоджено дитячий садок та житлові будинки. Постраждалих не було. 

харківська область обстріл
Уламки ворожих снарядів від РСЗВ "Ураган". Джерело: Харківська обласна прокуратура

Вдарили окупанти й по селу Першотравневе, поціливши у житловий будинок, в якому перебували люди. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих — 24-річного чоловіка та 80-річну жінку. Ушпиталений 58-річний чоловік згодом помер у лікарні. 

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