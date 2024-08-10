Вибухи на Харківщині 9 серпня — у двох районах є загиблі та поранені

На Харківщині лунали вибухи — в двох районах області є загиблі та поранені
Армія Росії у п'ятницю, 9 серпня обстріляла Богодухівський та Ізюмський райони Харківської області. Внаслідок ворожих вибухів є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Окупанти обстріляли три райони Харківщини
За даними слідства, 9 серпня близько 23:00 через обстріл з РСЗВ "Ураган" села Золочів Богодухівського району Харківщини було пошкоджено щонайменше сім житлових будинків, господарчі будівлі, лікарню. Серед цивільних не постраждав ніхто.
10 серпня орієнтовно о 2:50 окупанти обстріляли село Івашки, внаслідок чого було пошкоджено приватні домоволодіння та авто. Було поранено 32-річного чоловіка, його невідкладно ушпиталили.
Вночі було неспокійно і в Ізюмському районі: через ворожий обстріл села було пошкоджено дитячий садок та житлові будинки. Постраждалих не було.
Вдарили окупанти й по селу Першотравневе, поціливши у житловий будинок, в якому перебували люди. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих — 24-річного чоловіка та 80-річну жінку. Ушпиталений 58-річний чоловік згодом помер у лікарні.
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