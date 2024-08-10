Взрывы в Харьковской области 9 августа — в двух районах погибли и ранены

Сотрудники Харьковской облпрокуратуры на месте обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Армия России в пятницу, 9 августа, обстреляла Богодуховский и Изюмский районы Харьковской области. В результате вражеских взрывов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Последствия вражеских обстрелов Харьковской области. Источник: Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, 9 августа около 23:00 из-за обстрела из РСЗО "Ураган" села Золочев Богодуховского района Харьковской области было повреждено по меньшей мере семь жилых домов, хозяйственные здания и больница. Среди гражданских никто не пострадал.

Последствия вражеских обстрелов Харьковской области. Источник: Харьковская областная прокуратура

10 августа ориентировочно в 2:50 оккупанты обстреляли село Ивашки, в результате чего были повреждены частные домовладения и авто. Был ранен 32-летний мужчина, его немедленно госпитализировали.

Последствия вражеских обстрелов Харьковской области. Источник: Харьковская областная прокуратура

Ночью было неспокойно и в Изюмском районе: из-за вражеских обстрелов села был поврежден детский сад и жилые дома. Пострадавших не было.

Обломки вражеских снарядов от РСЗО "Ураган". Источник: Харьковская областная прокуратура

Ударили оккупанты и по селу Первомайское, попав в жилой дом, в котором находились люди. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших — 24-летнего мужчину и 80-летнюю женщину. Госпитализированный 58-летний мужчина впоследствии скончался в больнице.