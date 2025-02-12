Росія завдала низки ударів по Харківщині — наслідки атаки

Наслідки атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська вчергове завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак зафіксовано пошкодження цивільних помешкань.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Так, вчора о 18:00 ворог обстріляв села Кутьківка Куп’янського району, там постраждав 54-річний чоловік. О 16:30 внаслідок влучання по відкритій території біля села Березівка Богодухівського району пошкоджено дві автівки.

О 12:00 росіяни атакували села Борщова Харківського району з РСЗВ: зафіксовано влучання в землю. О 11:35 ворог обстріляв село Осинове, там пошкоджено будинок культури та автомобіль.

О 11:27 Росія скинула авіаційну бомбу на село Золочів Богодухівського району. Внаслідок удару постраждали семеро осіб, зруйновано два приватних будинки та частково пошкоджено 11 приватних помешкань.

О 11:10 ворожа авіація вдарила шістьма КАБами по Богодухівському району. Там сталося влучання на території агропідприємства, пошкоджено господарчі споруди. А о 08:45 внаслідок обстрілу села Осинове горів приватний будинок.

Крім того, відбулося низка падіння авіабомб:

одна — на відкритій території на околицях села Світличне;

два — на території лісу села Орішанка;

один — на відкритій території села Березівка;

один — на відкритій території села Макариха.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні вночі Сили ППО збили шість балістичних ракет та 71 безпілотник.

У Києві через російську атаку зафіксовано пошкодження в кількох районах, загинула одна людина та четверо поранені.