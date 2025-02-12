Россия нанесла ряд ударов по Харьковщине — последствия атаки

На Харьковщине раздавались взрывы — ОВА о последствии атак
Российские войска в очередной раз нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате атак зафиксировано повреждение гражданских помещений.
Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрелы Харьковщины на 12 февраля
Так, вчера в 18:00 враг обстрелял села Кутьковка Купянского района, там пострадал 54-летний мужчина. В 16:30 в результате попадания по открытой территории возле села Березовка Богодуховского района повреждены две машины.
В 12:00 россияне атаковали села Борщева Харьковского района из РСЗО: зафиксировано попадание в землю. В 11:35 враг обстрелял село Осиновое, там поврежден дом культуры и автомобиль.
В 11:27 Россия сбросила авиационную бомбу на село Золочев Богодуховского района. В результате удара пострадали семь человек, разрушены два частных дома и частично повреждены 11 частных домов.
В 11:10 вражеская авиация ударила шестью КАБами по Богодуховскому району. Там произошло попадание на территории агропредприятия, повреждены хозяйственные постройки. А в 08:45 в результате обстрела села Осиновое горел частный дом.
Кроме того, произошло ряд падений авиабомб:
- одна — на открытой территории в окрестностях села Светличное;
- два — на территории леса села Орешанка;
- один — на открытой территории села Березовка;
- один — на открытой территории села Макариха.
Напомним, сегодня ночью Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет и 71 беспилотник.
В Киеве из-за российской атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах, погиб один человек и четверо ранены.
Читайте Новини.LIVE!