Россия нанесла ряд ударов по Харьковщине — последствия атаки

Последствия атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

Российские войска в очередной раз нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате атак зафиксировано повреждение гражданских помещений.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Так, вчера в 18:00 враг обстрелял села Кутьковка Купянского района, там пострадал 54-летний мужчина. В 16:30 в результате попадания по открытой территории возле села Березовка Богодуховского района повреждены две машины.

В 12:00 россияне атаковали села Борщева Харьковского района из РСЗО: зафиксировано попадание в землю. В 11:35 враг обстрелял село Осиновое, там поврежден дом культуры и автомобиль.

В 11:27 Россия сбросила авиационную бомбу на село Золочев Богодуховского района. В результате удара пострадали семь человек, разрушены два частных дома и частично повреждены 11 частных домов.

В 11:10 вражеская авиация ударила шестью КАБами по Богодуховскому району. Там произошло попадание на территории агропредприятия, повреждены хозяйственные постройки. А в 08:45 в результате обстрела села Осиновое горел частный дом.

Кроме того, произошло ряд падений авиабомб:

одна — на открытой территории в окрестностях села Светличное;

два — на территории леса села Орешанка;

один — на открытой территории села Березовка;

один — на открытой территории села Макариха.

Скриншот поста Синегубова

Скриншот поста Синегубова

Напомним, сегодня ночью Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет и 71 беспилотник.

В Киеве из-за российской атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах, погиб один человек и четверо ранены.