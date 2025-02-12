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На Харьковщине раздавались взрывы — ОВА о последствии атак

12 февраля 2025 10:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия нанесла ряд ударов по Харьковщине — последствия атаки
Последствия атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в очередной раз нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате атак зафиксировано повреждение гражданских помещений.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Так, вчера в 18:00 враг обстрелял села Кутьковка Купянского района, там пострадал 54-летний мужчина. В 16:30 в результате попадания по открытой территории возле села Березовка Богодуховского района повреждены две машины.

В 12:00 россияне атаковали села Борщева Харьковского района из РСЗО: зафиксировано попадание в землю. В 11:35 враг обстрелял село Осиновое, там поврежден дом культуры и автомобиль.

В 11:27 Россия сбросила авиационную бомбу на село Золочев Богодуховского района. В результате удара пострадали семь человек, разрушены два частных дома и частично повреждены 11 частных домов.

В 11:10 вражеская авиация ударила шестью КАБами по Богодуховскому району. Там произошло попадание на территории агропредприятия, повреждены хозяйственные постройки. А в 08:45 в результате обстрела села Осиновое горел частный дом.

Кроме того, произошло ряд падений авиабомб:

  • одна — на открытой территории в окрестностях села Светличное;
  • два — на территории леса села Орешанка;
  • один — на открытой территории села Березовка;
  • один — на открытой территории села Макариха.
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Скриншот поста Синегубова
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Скриншот поста Синегубова

Напомним, сегодня ночью Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет и 71 беспилотник.

В Киеве из-за российской атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах, погиб один человек и четверо ранены.

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