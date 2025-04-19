Ворог атакував Харківщину дронами та КАБами — наслідки від ОВА

Наслідки атаки на Куп'янськ. Фото: Харківська ОВА

Російські війська протягом минулої доби вчергове атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів відомо про постраждалих, зафіксовано руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Обстріли Харківщини

Вчора о 10:13 росіяни ракетою вдарили по селу Гороховатка Ізюмського району: там горів автомобіль на площі шість квадратних метрів. Відомо про одну постраждалу жінку.

О 10:18 ворог обстріляв село Садовод Куп'янського району, розгорілася пожежа в будинку на площі 40 квадратних метрів. Троє людей постраждали.

О 13:41 РФ атакувала з РСЗВ село Березівка Куп'янського району, пошкоджено приватний будинок та сарай. О 14:20 через ворожий обстріл горів автомобіль на площі 50 квадратних метрів у селі Цапівка Богодухівського району.

О 14:28 росіяни атакували FPV-дроном село Подоли Куп'янського району — 60-річна жінка отримала вибухову травму. А о 15:30 російський КАБ влучив у село Стецьківка Куп'янського району, там горів житловий будинок на площі 80 квадратних метрів і трава на площі один гектар.

О 15:57 ворожий БпЛА "Ланцет" обстріляв село Нечволодівка Куп'янського району, пошкоджено будинок. А вже за хвилину дрон невстановленого типу вдарив по селу Шестакове Чугуївського району, пошкоджено приватний будинок.

О 16:30 ворожа авіабомба атакувала Куп'янськ: палали конструкції трьох господарчих споруд на загальній площі 300 квадратних метрів.

О 17:26 окупанти вдарили по Харкову: відомо про двох постраждалих 63 та 69 років, горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі ворог атакував автотранспортне підприємство у Запоріжжі.

Також від російських ударів постраждала цивільна інфраструктура у Дніпропетровській області.