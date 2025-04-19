Враг атаковал Харьковщину дронами и КАБами - последствия от ОВА

Последствия атаки на Купянск. Фото: Харьковская ОГА

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов известно о пострадавших, зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Обстрелы Харьковщины

Вчера в 10:13 россияне ракетой ударили по селу Гороховатка Изюмского района: там горел автомобиль на площади шесть квадратных метров. Известно об одной пострадавшей женщине.

В 10:18 враг обстрелял село Садовод Купянского района, разгорелся пожар в доме на площади 40 квадратных метров. Три человека пострадали.

В 13:41 РФ атаковала из РСЗО село Березовка Купянского района, повреждены частный дом и сарай. В 14:20 из-за вражеского обстрела горел автомобиль на площади 50 квадратных метров в селе Цаповка Богодуховского района.

В 14:28 россияне атаковали FPV-дроном село Подолы Купянского района — 60-летняя женщина получила взрывную травму. А в 15:30 российский КАБ попал в село Стецьковка Купянского района, там горел жилой дом на площади 80 квадратных метров и трава на площади один гектар.

В 15:57 вражеский БпЛА "Ланцет" обстрелял село Нечволодовка Купянского района, поврежден дом. А уже через минуту дрон неустановленного типа ударил по селу Шестаково Чугуевского района, поврежден частный дом.

В 16:30 вражеская авиабомба атаковала Купянск: пылали конструкции трех хозяйственных построек на общей площади 300 квадратных метров.

В 17:26 оккупанты ударили по Харькову: известно о двух пострадавших 63 и 69 лет, горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров.

Скриншот поста Синегубова

Скриншот поста Синегубова

Напомним, ночью враг атаковал автотранспортное предприятие в Запорожье.

Также от российских ударов пострадала гражданская инфраструктура в Днепропетровской области.