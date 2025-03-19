РФ атакувала Харківщину дронами та РСЗВ — є загибла та поранені

На Харківщині лунали вибухи — внаслідок атаки загинула жінка
Російські війська протягом минулої доби знову атакували Харківську область. Відомо про одну загиблу та четверо постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 19 березня.
Обстріли Харківщини
Вчора о 07:00 ворог атакував село Стецьківка Куп'янського району — там пошкоджено господарчу будівлю. За попередніми даними, для атаки був використаний FPV-дрон.
О 13:15 росіяни атакували село Шипувате Куп'янського району з РСЗВ: зафіксовано влучання в приватний будинок, пошкоджено сусідній будинок та лінію електропередач. Також постраждало складське приміщення цивільного підприємства, два автомобілі та три трактори.
О 16:50 на трасі Куп’янськ-Кіндрашівка окупанти скерували FPV-дрон в службовий автомобіль ВАЗ, який належав цивільному комунальному підприємству. Внаслідок атаки загинула 45-річна жінка, ще четверо — отримали поранення.
Нагадаємо, вночі ворог атакував енергосистему залізниці у Дніпропетровській області, є знеструмлення.
Крім того, вибухи лунали в Києві. Сили ППО збили в небі над столицею 19 дронів.
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