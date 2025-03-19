РФ атаковала Харьковскую область дронами и РСЗО - есть погибшая и раненые

Пожар в результате атаки. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска за прошедшие сутки снова атаковали Харьковскую область. Известно об одной погибшей и четырех пострадавших.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram в среду, 19 марта.

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Обстрелы Харьковщины

Вчера в 07:00 враг атаковал село Стецковка Купянского района - там повреждено хозяйственное здание. По предварительным данным, для атаки был использован FPV-дрон.

В 13:15 россияне атаковали село Шиповатое Купянского района из РСЗО: зафиксировано попадание в частный дом, поврежден соседний дом и линия электропередач. Также пострадало складское помещение гражданского предприятия, два автомобиля и три трактора.

Авто, в которое попал дрон. Фото: Харьковская областная прокуратура

В 16:50 на трассе Купянск-Киндрашовка оккупанты направили FPV-дрон в служебный автомобиль ВАЗ, который принадлежал гражданскому коммунальному предприятию. В результате атаки погибла 45-летняя женщина, еще четверо — получили ранения.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, ночью враг атаковал энергосистему железной дороги в Днепропетровской области, есть обесточивание.

Кроме того, взрывы раздавались в Киеве. Силы ПВО сбили в небе над столицей 19 дронов.