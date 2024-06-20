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На Харківщині лунали вибухи — ворог обстрілював КАБами табори відпочинку і будинки

20 червня 2024 10:28
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Харківщині — чи є постраждалі
Наслідки ворожої атаки по Харківської області. Фото: Харківська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харкові та області пролунали потужні вибухи. Внаслідок вибухів було зруйновано дитячі табори та приватні будинки, а також постраждалі.

Про це повідомив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у четвер, 20 червня.

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За його повідомленням, у Харкові ворог здійснив авіаудар по двох таборах відпочинку внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок та автівку, а також постраждала жінка.

Внаслідок обстрілу Вільхівки Харківської області пошкоджено 10 приватних будинків, де постраждав чоловік та загинула жінка.

У Куп'янському районі внаслідок авіаудару пошкоджено автівку та десять будинків. Постраждали жінка та двоє чоловіків.

В Чугївському районі через ворожі дрони пошкоджено приватний будинок, а в Ізюмському районі артобстріл пошкодив вісім житлових будинків. 

Також глава ХОДА розповів про ситуацію на полі бою.

"Окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська. На Купʼянському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки", — резюмував Синєгубов.

вибухи харківщина
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, уночі в багатьох регіонах України лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу дронів-камікадзе та активність ворожих бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.

Також ми повідомляли, що вночі пролунали вибухи в Києві, де сили ППО відбивали атаку ворожих безпілотників. 

А також було неспокійно й у Дніпропетровській області, де ворог атакував обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Харків
вибух
Україна
обстріли
Харківська ОДА
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жертви

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