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В Харьковской области раздавались взрывы — враг обстреливал КАБами лагеря отдыха и дома

20 июня 2024 10:28
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Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Харьковской области — есть ли пострадавшие
Последствия вражеской атаки в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове и области прогремели мощные взрывы . В результате взрывов были разрушены детские лагеря и частные дома, а также пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в четверг, 20 июня.

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По его сообщению, в Харькове враг совершил авиаудар по двум лагерям отдыха, в результате чего был поврежден частный дом и автомобиль, а также пострадала женщина.

В результате обстрела Ольховки Харьковской области повреждены 10 частных домов, где пострадал мужчина и погибла женщина.

В Купянском районе в результате авиаудара повреждены автомобиль и десять домов. Пострадали женщина и двое мужчин.

В Чугуевском районе из-за вражеских дронов поврежден частный дом, а в Изюмском районе артобстрел повредил восемь жилых домов.

Также глава ХОГА рассказал о ситуации на поле боя.

"Оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцев и Волчанска. На Купянском направлении противник предпринял 11 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Кругляковка. Восемь атак врага успешно отбиты, продолжаются три боевых столкновения у Степной Новоселовки", — резюмировал Синегубов.

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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ночью во многих регионах Украины раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы дронов-камикадзе и активности вражеских бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.

Также мы сообщали, что ночью раздались взрывы в Киеве , где силы ПВО отражали атаку вражеских беспилотников.

А также было неспокойно и в Днепропетровской области , где враг атаковал объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Харьков
взрыв
Украина
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Харьковская ОГА
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