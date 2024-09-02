На Харківщині масштабна лісова пожежа перекинулася на село — ОВА

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: RadioSvoboda.Org (RFE/RL)

На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа, яка охопила 1200 гектарів та перекинулася на село Студенок. Наразі евакуйовано понад 200 осіб. На місці працюють рятувальні служби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 2 вересня.

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Синєгубов заявив про масштабну лісову пожежу в Ізюмському районі Харківської області, яка перекинулася на село Студенок. Вогонь охопив близько 1200 гектарів лісових насаджень. Наразі евакуйовано вже понад 200 людей.

За даними голови ОВА, на місці у посиленому режимі працюють рятувальні служби, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації та структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

"На місці працює 6 відділень ДСНС та 30 рятувальників. Усі зусилля вогнеборців спрямовані на запобігання поширенню вогню на житловий сектор", — повідомляв речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко для Новини.LIVE.