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На Харківщині масштабна лісова пожежа перекинулася на село — влада евакуює мешканців

2 вересня 2024 23:38
Валерія Барановська - редактор
На Харківщині масштабна лісова пожежа перекинулася на село — ОВА
Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: RadioSvoboda.Org (RFE/RL)
Валерія Барановська - редактор

На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа, яка охопила 1200 гектарів та перекинулася на село Студенок. Наразі евакуйовано понад 200 осіб. На місці працюють рятувальні служби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 2 вересня.

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Масштабна пожежа на Харківщині перекинулася на село

Синєгубов заявив про масштабну лісову пожежу в Ізюмському районі Харківської області, яка перекинулася на село Студенок. Вогонь охопив близько 1200 гектарів лісових насаджень. Наразі евакуйовано вже понад 200 людей.

За даними голови ОВА, на місці у посиленому режимі працюють рятувальні служби, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації та структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА. 

Масштабна пожежа на Харківщині
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

"На місці працює 6 відділень ДСНС та 30 рятувальників. Усі зусилля вогнеборців спрямовані на запобігання поширенню вогню на житловий сектор", — повідомляв речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко для Новини.LIVE.

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евакуація пожежа ДСНС Харківська область Харківська ОДА ліс Олег Синєгубов

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