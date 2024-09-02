В Харьковской области масштабный лесной пожар перекинулся на село — ОВА

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: RadioSvoboda.Org (RFE/RL)

На Харьковщине бушует масштабный лесной пожар, охвативший 1200 гектаров и перекинувшийся на село Студенок. В настоящее время эвакуировано более 200 человек. На месте работают спасательные службы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 2 сентября.

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Синегубов заявил о масштабном лесном пожаре в Изюмском районе Харьковской области, который перекинулся на село Студенок. Огонь охватил около 1200 гектаров лесных насаждений. В настоящее время эвакуировано уже более 200 человек.

По данным главы ОВА, на месте в усиленном режиме работают спасательные службы, ГСЧС, полиция, районная и местные администрации и структурные подразделения гражданской защиты ХОВА.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

"На месте работает 6 отделений ГСЧС и 30 спасателей. Все усилия пожарных направлены на предотвращение распространения огня на жилищный сектор", — сообщал представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко для Новини.LIVE.