Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині мати через недбалість втратила чотирьох синів arrow

На Харківщині мати через недбалість втратила чотирьох синів

27 листопада 2024 14:27
Аркадій Пастула - Редактор
На Харківщині мати залишила дітей без нагляду, що призвело до їх загибелі в пожежі
Наслідки пожежі в будинку, в якому загинули четверо дітей та чоловік. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Аркадій Пастула - Редактор

У Харківській області викрили 29-річну матір, через недбалість якої загинули її четверо синів. Відомо, що у житловому будинку сталася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у середу, 27 листопада.

Читайте також:

Смерть дітей у Харківській області

"За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обовʼязків з догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки", — йдеться у повідомленні.

Жінка, яка покинула дітей на Харківщині
Правоохоронець та затримана жінка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Слідство встановило, що 14 листопада близько 9:00 у селищі Пісочин зайнявся житловий будинок.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла п'яти загиблих осіб, серед яких чотири рідних брати віком від чотирьох до дев'яти років та їхній 52-річний дідусь. Шостий, 16-річний хлопець, який також був у будинку, вижив. Попередньо причиною пожежі стало неналежне використання електричних обігрівачів.

Пожежа в будинку на Харківщині
Наслідки пожежі. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За даними слідства, мати чотирьох хлопчиків 9 листопада залишила дітей під наглядом свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та 16-річного брата. Того дня жінка поїхала "у власних справах", але так і не повернулася.

"Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов`язків з догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їхньої долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які перебували у будинку", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку. Причиною загоряння стала необережність дитини.

Раніше у селищі Єлизаветівка Дніпропетровської області сталася пожежа на конефермі, внаслідок якої загинули понад 140 свійських тварин.

смерть діти пожежа Харківська область прокуратура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:19 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

14:33 У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

14:30 На АЗС в Україні зросли зарплати — в чому причина

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:19 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

14:33 У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

14:30 На АЗС в Україні зросли зарплати — в чому причина

14:27 На Харківщині мати через недбалість втратила чотирьох синів

Ексклюзив

13:03 Опалювальний сезон у Миколаєві — як місто готове до зими

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК