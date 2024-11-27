На Харківщині мати залишила дітей без нагляду, що призвело до їх загибелі в пожежі

Наслідки пожежі в будинку, в якому загинули четверо дітей та чоловік. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області викрили 29-річну матір, через недбалість якої загинули її четверо синів. Відомо, що у житловому будинку сталася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у середу, 27 листопада.

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"За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обовʼязків з догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронець та затримана жінка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Слідство встановило, що 14 листопада близько 9:00 у селищі Пісочин зайнявся житловий будинок.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла п'яти загиблих осіб, серед яких чотири рідних брати віком від чотирьох до дев'яти років та їхній 52-річний дідусь. Шостий, 16-річний хлопець, який також був у будинку, вижив. Попередньо причиною пожежі стало неналежне використання електричних обігрівачів.

Наслідки пожежі. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За даними слідства, мати чотирьох хлопчиків 9 листопада залишила дітей під наглядом свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та 16-річного брата. Того дня жінка поїхала "у власних справах", але так і не повернулася.

"Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов`язків з догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їхньої долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які перебували у будинку", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку. Причиною загоряння стала необережність дитини.

Раніше у селищі Єлизаветівка Дніпропетровської області сталася пожежа на конефермі, внаслідок якої загинули понад 140 свійських тварин.