На Харьковщине мать оставила детей без присмотра, что привело к их гибели в пожаре

На Харьковщине мать из-за халатности потеряла четырех сыновей
В Харьковской области разоблачили 29-летнюю мать, из-за халатности которой погибли ее четверо сыновей. Известно, что в жилом доме произошел масштабный пожар.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в среду, 27 ноября.
Смерть детей в Харьковской области
"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 29-летней женщине в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за детьми, что повлекло тяжкие последствия", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что 14 ноября около 9:00 в поселке Песочин загорелся жилой дом.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела пяти погибших, среди которых четыре родных брата в возрасте от четырех до девяти лет и их 52-летний дедушка. Шестой, 16-летний парень, который также был в доме, выжил. Предварительно причиной пожара стало ненадлежащее использование электрических обогревателей.
По данным следствия, мать четырех мальчиков 9 ноября оставила детей под присмотром своего 52-летнего отца, который длительное время болел, и 16-летнего брата. В тот день женщина уехала "по собственным делам", но так и не вернулась.
"Вследствие злостного невыполнения своих родительских обязанностей по уходу за малолетними детьми, в том числе оставление их без какого-либо присмотра, легкомыслия и равнодушия к их судьбе, наступили тяжкие последствия в виде смерти ее сыновей, которые находились в доме", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Причиной возгорания стала неосторожность ребенка.
Ранее в поселке Елизаветовка Днепропетровской области произошел пожар на конеферме, в результате которого погибли более 140 домашних животных.
Читайте Новини.LIVE!