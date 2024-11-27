На Харьковщине мать оставила детей без присмотра, что привело к их гибели в пожаре

Последствия пожара в доме, в котором погибли четверо детей и мужчина. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области разоблачили 29-летнюю мать, из-за халатности которой погибли ее четверо сыновей. Известно, что в жилом доме произошел масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в среду, 27 ноября.

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"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 29-летней женщине в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за детьми, что повлекло тяжкие последствия", — говорится в сообщении.

Правоохранитель и задержанная женщина. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Следствие установило, что 14 ноября около 9:00 в поселке Песочин загорелся жилой дом.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела пяти погибших, среди которых четыре родных брата в возрасте от четырех до девяти лет и их 52-летний дедушка. Шестой, 16-летний парень, который также был в доме, выжил. Предварительно причиной пожара стало ненадлежащее использование электрических обогревателей.

Последствия пожара Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По данным следствия, мать четырех мальчиков 9 ноября оставила детей под присмотром своего 52-летнего отца, который длительное время болел, и 16-летнего брата. В тот день женщина уехала "по собственным делам", но так и не вернулась.

"Вследствие злостного невыполнения своих родительских обязанностей по уходу за малолетними детьми, в том числе оставление их без какого-либо присмотра, легкомыслия и равнодушия к их судьбе, наступили тяжкие последствия в виде смерти ее сыновей, которые находились в доме", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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