На Харківщині суд відправив за ґрати лісника, який працював на окупантів

На Харківщині місцевий лісник працював на окупантів — як його покарав суд
Після окупації селища Борова у Харківській області лісник отримав "посаду" при окупантах у лісгоспі. Правоохоронці розшукали його, затримали та відправили за ґрати.
Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
Деталі справи
Білка розповів, коли росіяни захопили селище Борова, майстер лісу отримав одну з керівних посад в окупаційному лісгоспі. Керуючи підприємством чоловік, у тому числі відповідав за видачу дозволів на вирубку дерев для потреб агресорів.
Після того, як Сили оборони звільнили селище, то лісник переховувався від правоохоронців майже десять місяців. Але в липні 2023 року працівники ДБР все ж викрили та затримали російського поплічника.
Рішення суду
Під час обшуку у колаборанта конфіскували майно, його позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.
Дзержинський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та засудив його до шести з половиною років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Львові поліцейський зберігав бойові патрони в кабінеті. За це суд призначив йому іспитовий термін тривалістю півтора року.
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