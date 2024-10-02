На Харківщині суд відправив за ґрати лісника, який працював на окупантів

Затримання лісника на Харківщині. Фото: ДБР

Після окупації селища Борова у Харківській області лісник отримав "посаду" при окупантах у лісгоспі. Правоохоронці розшукали його, затримали та відправили за ґрати.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

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Деталі справи

Білка розповів, коли росіяни захопили селище Борова, майстер лісу отримав одну з керівних посад в окупаційному лісгоспі. Керуючи підприємством чоловік, у тому числі відповідав за видачу дозволів на вирубку дерев для потреб агресорів.

Після того, як Сили оборони звільнили селище, то лісник переховувався від правоохоронців майже десять місяців. Але в липні 2023 року працівники ДБР все ж викрили та затримали російського поплічника.

Рішення суду

Під час обшуку у колаборанта конфіскували майно, його позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Дзержинський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та засудив його до шести з половиною років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові поліцейський зберігав бойові патрони в кабінеті. За це суд призначив йому іспитовий термін тривалістю півтора року.

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