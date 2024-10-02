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В Харьковской области местный лесник работал на оккупантов — как его наказал суд

2 октября 2024 09:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Харьковской области суд отправил за решетку лесника, который работал на оккупантов
Задержание лесника в Харьковской области. Фото: ГБР
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

После оккупации поселка Боровая в Харьковской области лесник получил "должность" при оккупантах в лесхозе. Правоохранители разыскали его, задержали и отправили за решетку.

Об этом сообщил спикер Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Белка.

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Детали дела

Белка рассказал, когда россияне захватили поселок Боровая, мастер леса получил одну из руководящих должностей в оккупационном лесхозе. Управляя предприятием, мужчин, в том числе отвечал за выдачу разрешений на вырубку деревьев для нужд агрессоров.

После того как Силы обороны освободили поселок, лесник скрывался от правоохранителей почти десять месяцев. Но в июле 2023 года работники ГБР все же разоблачили и задержали российского приспешника.

Решение суда

При обыске у коллаборанта конфисковали имущество, его лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.

Дзержинский районный суд Харькова признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.

Напомним, во Львове полицейский хранил боевые патроны в кабинете. За это суд назначил ему испытательный срок продолжительностью в полтора года.

Также мы писали, что в Черновицкой области суд наказал мужчину, избившего работника территориального центра комплектования во время вручения повестки.

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