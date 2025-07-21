Молодик напав на поліцейських у Харківській області через доставляння до ТЦК односельця

Чоловік в кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

У Харківській області місцевий мешканець села Кегичівка Берестинського району напав на поліцейських. Причиною стало доставляння іншого чоловіка до місцевого ТЦК.

Про це повідомляє Нацполіція Харківщини.

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В чому суть конфлікту

Під час несення служби поліцейські перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського районного ТЦК для подальшого оформлення відповідних матеріалів.

Трішки згодом до приміщення ТЦК увірвався молодик, який, судячи з всього, був незадоволений затриманням іншого мешканця села. Чоловік поводився агресивно та чинив опір правоохоронцям — вдарив одного з них. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Про що інформують у поліції

Згідно з офіційним повідомленням правоохоронців, нападника затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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