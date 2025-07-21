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Главная Харьков На Харьковщине мужчина напал на полицейских — при чем здесь ТЦК

На Харьковщине мужчина напал на полицейских — при чем здесь ТЦК

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 00:06
Молодой человек напал на полицейских в Харьковской области из-за доставки в ТЦК односельчанина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

В Харьковской области местный житель села Кегичевка Берестинского района напал на полицейских. Причиной стало доставление другого мужчины в местный ТЦК.

Об этом сообщает Нацполиция Харьковщины.

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В чем суть конфликта

Во время несения службы полицейские проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных, находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчина был передан в Берестинского районного ТЦК для дальнейшего оформления соответствующих материалов.

Чуть позже в помещение ТЦК ворвался молодой человек, который, судя по всему, был недоволен задержанием другого жителя села. Мужчина вел себя агрессивно и оказал сопротивление правоохранителям — ударил одного из них. В результате полицейский получил телесные повреждения.

О чем информируют в полиции

Согласно официальному сообщению правоохранителей, нападавшего задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Волынской области мужчина напал на военнослужащего ТКЦ. Работник военкомата получил травмы руки и лица.

Ранее в Полтавской области женщина напала на работника ТЦК. Мотивом агрессии стала мобилизация ее сына.

нападение Харьковская область мобилизация ТЦК и СП Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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