ДТП на Харківщині — на дорозі зіткнулись мотоцикл та вантажівка

Наслідки ДТП на Харківщині. Фото: t.me/police_kh_region

У селищі Пісочин на Харківщині 28 липня трапилася дорожньо-транспортна пригода. Мотоцикл врізався у вантажівку, внаслідок чого 25-річний водій помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у понеділок, 29 липня.

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ДТП на Харківщині

Правоохоронці розповіли, що 28 липня близько 19:50 на перехресті у селищі Пісочин мотоцикл Kawasaki зіткнувся з вантажівкою Scania з напівпричепом.

Наслідки ДТП на Харківщині. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки ДТП на Харківщині. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки ДТП на Харківщині. Фото: t.me/police_kh_region

Внаслідок аварії тяжкі травми отримав 25-річний водій мотоцикла, від яких він помер у лікарні.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису поліції Харківщини

Нагадаємо, 28 липня у Львові автомобіль збив дитину. Очевидці повідомляють, що постраждала перебігала дорогу.

Крім того, 27 липня пізно ввечері в Одесі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій постраждали двоє підлітків та один загинув.

Також ми повідомляли, що у центрі Києва 27 липня сталася ДТП, в якій постраждали троє осіб: двоє пасажирів та пішохід. Водій позашляховика Audi не впорався з керуванням і наїхав на металевий паркан.